Ирина Шейк полностью обнажилась для обложки мирового глянца
Ирина Шейк – одна из самых желанных женщин мира. Не зря ее модельные данные очень ценят самые популярные дизайнеры и мировые глянцы.
Ирина стала главной героиней ноябрьского выпуска журнала «Vogue Czechoslovakia». В качестве невероятно стильной локации выступила резиденция Versace в Милане.
Во время съемки Ирина полностью обнажилась и позировала, стоя на каменном горшке посреди зеленого сада возле кованых ворот. Свои интимные зоны она прикрыла квадратными салфетками.
Просто делаю то, что я делаю в саду Донателлы Версаче… Рада посетить очень особенный дом Versace в Милане для этого,- написала модель.
Напомним,