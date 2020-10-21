Ирина Шейк полностью обнажилась для обложки мирового глянца

21 октября 2020 15:40 Юлия Крутиева
Ирина Шейк полностью обнажилась для обложки мирового глянца
Модель Ирина Шейк
instagram.com/irinashayk

Ирина Шейк – одна из самых желанных женщин мира. Не зря ее модельные данные очень ценят самые популярные дизайнеры и мировые глянцы.

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На днях Ирина Шейк разместила в Инстаграм фотографию со своей новой пикантной фотосессии. От снимка 34-летней модели просто невозможно оторвать глаз.

Ирина стала главной героиней ноябрьского выпуска журнала «Vogue Czechoslovakia». В качестве невероятно стильной локации выступила резиденция Versace в Милане.

Во время съемки Ирина полностью обнажилась и позировала, стоя на каменном горшке посреди зеленого сада возле кованых ворот. Свои интимные зоны она прикрыла квадратными салфетками.

Модель Ирина Шейк

Просто делаю то, что я делаю в саду Донателлы Версаче… Рада посетить очень особенный дом Versace в Милане для этого,
- написала модель.

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Поклонники Ирины уже оценили новую обложку в комментариях к ее публикации: «Богиня на пьедестале!», «Невероятная обложка! Ирина само совершенство!»

Напомним,

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