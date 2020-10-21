Влад Яма впервые в эфире показал лицо сына Леона

Танцор Влад Яма впервые показал подросшего сына на телевидении.

Танцор и судья проекта «Танці з зірками» Влад Яма с супругой Лилианой воспитывают замечательного сына Леона, который появился в их семье пять лет назад.

Совместные фото Влада с мальчиком – особая радость для его поклонников, ведь в Сети они появляются очень-очень редко. При этом танцор не показывал лицо Леона.

Поэтому появление Леона в эфире проекта «Маскарад», в рамках которого мальчик вышел на сцену к папе, вызвал множество позитивных откликов и комментариев в соцсетях.

Влад Яма с сыном / кадр из видео

В третьем выпуске загадочного проекта 5-летний мальчик помогал папе отгадать, кто же из знаменитостей находится за костюмом персонажа Дракоши.

«Ваш сын так похож на отца», «С дебютом Леона на телевидении! Прятали такого красавчика!»,

- пишут поклонники Влада в соцсетях.

Напомним,