Влад Яма впервые в эфире показал лицо сына Леона
Танцор Влад Яма впервые показал подросшего сына на телевидении.
Совместные фото Влада с мальчиком – особая радость для его поклонников, ведь в Сети они появляются очень-очень редко. При этом танцор не показывал лицо Леона.
Поэтому появление Леона в эфире проекта «Маскарад», в рамках которого мальчик вышел на сцену к папе, вызвал множество позитивных откликов и комментариев в соцсетях.
«Ваш сын так похож на отца», «С дебютом Леона на телевидении! Прятали такого красавчика!»,- пишут поклонники Влада в соцсетях.
Напомним,