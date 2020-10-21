Андрей Джеджула узнал пол своего второго ребенка с помощью вертолета
Шоумен Андрей Джеджула узнал, кто родится у него с супругой – мальчик или девочка.
Узнать пол своего будущего ребенка Андрей и Юлия решили очень оригинальным способом. Несмотря на то, что у супругов уже три недели как был конверт с данной информацией.
Если совсем честно, то конверт с полом ребенка у нас уже около 3 недель! – написал Андрей в Сети. – Мы, честно-честно, не решились вскрыть его и даже краем глаза взглянуть во внутрь! Хотелось сделать это нетривиально!
Вдохновение пришло от итальянского танцующего дедушки, который задействовал для такого перформанса малую авиацию. А чем мы хуже в Украине? Да ничем не хуже! Даже вертолет покруче использовали!
И так, у Андрея и Юлии на свет появится доченька. Желаем супруге шоумена легких родов, а малышке – родиться крепкой и здоровой!
Напомним,