Андрей Джеджула узнал пол своего второго ребенка с помощью вертолета

21 октября 2020 13:05 Юлия Крутиева
Андрей Джеджула узнал пол своего второго ребенка с помощью вертолета
Андрей Джеджула с женой Юлией
instagram.com/djedjula

Шоумен Андрей Джеджула узнал, кто родится у него с супругой – мальчик или девочка.

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Совсем скоро в семье Андрея Джеджулы случится пополнение. Его супруга Юлия родит первого общего ребенка с шоуменом. Однако до этого дня пара не знала, кто у них родится.

Узнать пол своего будущего ребенка Андрей и Юлия решили очень оригинальным способом. Несмотря на то, что у супругов уже три недели как был конверт с данной информацией.

Если совсем честно, то конверт с полом ребенка у нас уже около 3 недель! – написал Андрей в Сети. – Мы, честно-честно, не решились вскрыть его и даже краем глаза взглянуть во внутрь! Хотелось сделать это нетривиально!

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Джеджула отметил, что вдохновился  итальянским танцующим миллионером Джанлукой Вакки, который узнал пол будущего ребенка по цвету дыма, который распылял вертолет над полем.

Вдохновение пришло от итальянского танцующего дедушки, который задействовал для такого перформанса малую авиацию. А чем мы хуже в Украине? Да ничем не хуже! Даже вертолет покруче использовали!

И так, у Андрея и Юлии на свет появится доченька. Желаем супруге шоумена легких родов, а малышке – родиться крепкой и здоровой!

Напомним,

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