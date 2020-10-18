Супруга Андрея Джеджулы рассказала, как протекает ее беременность: Я против присутствия мужа на родах

18 октября 2020 15:00 Катерина Даниленко
Супруга Андрея Джеджулы рассказала, как протекает ее беременность: Я против присутствия мужа на родах
Шоумен Андрей Джеджула с женой Юлией
социальная сеть Instagram

Совсем скоро в семье телеведущего Андрея Джеджулы и модели Юлии Леус родится первый совместный ребенок.

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В интервью Кате Осадчей Андрей и Юлия признались, что пол ребенка еще не знают. Однако готовятся феерическим образом рассекретить его для самых близких, устроив вечеринку gender reveal.

Это лучшее, что может произойти с мужчиной ‒ сын или дочь. А мы не в курсе, кто внутри. Дело в том, что конверт с полом уже у Юли. Я не уверен, что она не смотрела, но я точно не смотрел и сказал, что смотреть не буду. Мы хотим это сделать приятным сюрпризным образом. Это будет связано с воздухом... Что-то к нам придет с воздуха,
‒ рассказывает Джеджула.

Катя Осадчая, Андрей Джеджула с женой Юлией / социальная сеть Instagram

Для пары малыш станет первым совместным ребенком. Ведущий уже воспитывает 12-летнего сына Даниэля, который появился в браке с певицей Сантой Димопулос. А в Юлии есть 18-летняя дочь от предыдущих отношений.

Андрей Джеджула с семьей / социальная сеть Instagram

По словам 33-летней супруги шоумена, вторая беременность дается ей намного сложнее. Девушке приходится себя очень беречь.

Я тогда пробегала, как девочка, на дискотеки ходила. А сейчас я сижу дома, водичку пью, знаете, как в старости. Сидела все лето дома, потому что мне было очень плохо. Было такое, что я даже неделю не выходила на улицу, сидела под кондиционером и всех морозила дома,
‒ вспоминает Юлия.

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Модель также заявила, что она против присутствия мужа в родильном зале. А вот шоумен с удовольствием бы поучаствовал в партнерских родах.

Напомним,

 

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