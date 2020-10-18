Супруга Андрея Джеджулы рассказала, как протекает ее беременность: Я против присутствия мужа на родах
Совсем скоро в семье телеведущего Андрея Джеджулы и модели Юлии Леус родится первый совместный ребенок.
Это лучшее, что может произойти с мужчиной ‒ сын или дочь. А мы не в курсе, кто внутри. Дело в том, что конверт с полом уже у Юли. Я не уверен, что она не смотрела, но я точно не смотрел и сказал, что смотреть не буду. Мы хотим это сделать приятным сюрпризным образом. Это будет связано с воздухом... Что-то к нам придет с воздуха,‒ рассказывает Джеджула.
Для пары малыш станет первым совместным ребенком. Ведущий уже воспитывает 12-летнего сына Даниэля, который появился в браке с певицей Сантой Димопулос. А в Юлии есть 18-летняя дочь от предыдущих отношений.
По словам 33-летней супруги шоумена, вторая беременность дается ей намного сложнее. Девушке приходится себя очень беречь.
Я тогда пробегала, как девочка, на дискотеки ходила. А сейчас я сижу дома, водичку пью, знаете, как в старости. Сидела все лето дома, потому что мне было очень плохо. Было такое, что я даже неделю не выходила на улицу, сидела под кондиционером и всех морозила дома,‒ вспоминает Юлия.
Напомним,