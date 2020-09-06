Андрей Джеджула заподозрил Наталку Карпу во второй беременности: Признаю, попал в курьезную ситуацию
6 сентября 2020 18:00
Певица Наталка Карпа
социальная сеть Instagram
9 месяцев назад 39-летняя певица Наталка Карпа впервые стала мамой. Артистка родила дочь Злату от общественного деятеля Евгения Терехова. А на днях исполнительница озадачила поклонников неоднозначным постом.
Читайте такжеКапельницы и плохое самочувствие: Слава Каминская рассказала, выйдет ли сегодня на паркет Танців з зіркамиЗнаменитость опубликовала фото, где придерживает свой животик. А в подписи сообщила, что замечает странные знаки от Вселенной. Неужели певица во второй раз станет мамой?
Сегодня мимоходом встретила Андрея Джеджулу и он спросил, что кто-то в животе снова живет? Понимаете, еще Вселенная так дала, что дома теперь две детских кроватки, и ощущение у меня немного странные. Вот и не знаю бежать в аптеку за тестом или же звонить своему диетологу?‒ поделилась мыслями певица.
Певица Наталка Карпа / социальная сеть Instagram
Прости меня, пожалуйста! Я никоим образом не хотел тебя обидеть! Я просто спешил на съемки вчера и поздоровался с тобой, и вспомнил, что я помню, как ты была беременна, но выпало из поля зрения само рождение! Вот к чему приводит все, что сказано в спешке! Ты прекрасна исполнительница и замечательная мама! Я вел презентацию твоего проекта и твоей песни! Я уважаю тебя и твою семью! Признаю, попал в курьезную ситуацию! И ты здесь ни при чем.
Напомним,
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Певица Наталка Карпа с дочкой Златой / социальная сеть Instagram