Андрей Джеджула заподозрил Наталку Карпу во второй беременности: Признаю, попал в курьезную ситуацию

6 сентября 2020 18:00 Катерина Даниленко
Андрей Джеджула заподозрил Наталку Карпу во второй беременности: Признаю, попал в курьезную ситуацию
Певица Наталка Карпа
социальная сеть Instagram

9 месяцев назад 39-летняя певица Наталка Карпа впервые стала мамой. Артистка родила дочь Злату от общественного деятеля Евгения Терехова. А на днях исполнительница озадачила поклонников неоднозначным постом.

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Знаменитость опубликовала фото, где придерживает свой животик. А в подписи сообщила, что замечает странные знаки от Вселенной. Неужели певица во второй раз станет мамой?

Сегодня мимоходом встретила Андрея Джеджулу и он спросил, что кто-то в животе снова живет? Понимаете, еще Вселенная так дала, что дома теперь две детских кроватки, и ощущение у меня немного странные. Вот и не знаю бежать в аптеку за тестом или же звонить своему диетологу?
‒ поделилась мыслями певица.

Певица Наталка Карпа / социальная сеть Instagram

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Свой комментарий под постом поспешил оставить и Андрей Джеджула, на которого обрушилась волна критики из-за нетактичного вопроса молодой маме. Телеведущий извинился перед Карпой:

Прости меня, пожалуйста! Я никоим образом не хотел тебя обидеть! Я просто спешил на съемки вчера и поздоровался с тобой, и вспомнил, что я помню, как ты была беременна, но выпало из поля зрения само рождение! Вот к чему приводит все, что сказано в спешке! Ты прекрасна исполнительница и замечательная мама! Я вел презентацию твоего проекта и твоей песни! Я уважаю тебя и твою семью! Признаю, попал в курьезную ситуацию! И ты здесь ни при чем.

Напомним,

Певица Наталка Карпа с дочкой Златой / социальная сеть Instagram
 

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