Слава Каминская рассказала, выйдет ли сегодня на паркет Танців з зірками: капельницы и плохое самочувствие

6 сентября 2020 10:00 Катерина Даниленко
Слава Каминская рассказала, выйдет ли сегодня на паркет Танців з зірками: капельницы и плохое самочувствие
Слава Каминская и Дмитрий Дикусар
социальная сеть Instagram

Несколько дней назад участница четвертого сезона шоу Танці з зірками Слава Каминская сообщила, что сильно отравилась. Артистке довелось обратиться за помощью к медикам.

Читайте такжеПрогулка на лодке и пылкие поцелуи: Ирину Билык застукали на отдыхе с неизвестным мужчиной
Сегодня же знаменитость вышла на связь с поклонниками и рассказала, как себя сейчас чувствует и готова ли дальше принимать участие в танцевальном шоу.

Певица Слава Каминская / социальная сеть Instagram

В своем микроблоге Слава опубликовала фото, на котором выглядит здоровой, бодрой и уверенной в своих силах. В подписи она написала, что чувствует себя гораздо лучше и вместе со своим партнером Дмитрием Дикусаром готовится к прямому эфиру.

Легкой походкой я вышла из зала. Проснулась внезапно, а завтра эфир. Друзья, спасибо всем за теплые слова. Мне уже лучше, мы с Димой целый день тренируемся, чтобы воскресное шоу было еще ярче и жарче,
– обратилась к подписчикам звезда.

Певица Слава Каминская / социальная сеть Instagram

Читайте такжеСергей Притула рассказал, пользуются ли его дети электронными девайсами
Тем не менее, фолловеры беспокоятся за ее здоровья и шлют слова поддержки: «Слава, мы с вами! Все получится!», «Болеем за вашу пару», «Сил вам и здоровья», «Вы такая хрупкая, но и сильная одновременно. С Вами лучший учитель», «Выздоравливайте».

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети фото новости Слава Каминская Танці з зірками

Материалы по теме

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.09.2020)
Телешоу

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.09.2020)
Сергей Притула рассказал, пользуются ли его дети электронными девайсами
Новости

Сергей Притула рассказал, пользуются ли его дети электронными девайсами
Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года для всех знаков Зодиака
Готовим вместе: Блюда из лаваша (эфир от 06.09.2020)
Телешоу

Готовим вместе: Блюда из лаваша (эфир от 06.09.2020)

Популярное на сайте

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)
Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)

Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)

Популярное видео

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)
Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)

Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK