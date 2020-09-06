Слава Каминская рассказала, выйдет ли сегодня на паркет Танців з зірками: капельницы и плохое самочувствие
Несколько дней назад участница четвертого сезона шоу Танці з зірками Слава Каминская сообщила, что сильно отравилась. Артистке довелось обратиться за помощью к медикам.
В своем микроблоге Слава опубликовала фото, на котором выглядит здоровой, бодрой и уверенной в своих силах. В подписи она написала, что чувствует себя гораздо лучше и вместе со своим партнером Дмитрием Дикусаром готовится к прямому эфиру.
Легкой походкой я вышла из зала. Проснулась внезапно, а завтра эфир. Друзья, спасибо всем за теплые слова. Мне уже лучше, мы с Димой целый день тренируемся, чтобы воскресное шоу было еще ярче и жарче,– обратилась к подписчикам звезда.
Напомним,