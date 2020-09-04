Дочь Кузьмы Скрябина о потере отца: Я не могла какое-то время слушать его песни, слышать голос

4 сентября 2020 18:10 Юлия Крутиева
Дочь Кузьмы Скрябина о потере отца: Я не могла какое-то время слушать его песни, слышать голос
Дочь Кузьмы Скрябина Барбара
пресс-служба канала 1+1

Дочь Андрея Кузьменко Барбара впервые после гибели отца дала большое интервью эксклюзивно для «ЖВЛ».

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Девушка после трагического события почти не общалась с журналистами. Только журналистке «ЖВЛ» в откровенном интервью Барбара решилась рассказать, как пережила эту трагедию.

Кузьма погиб в автомобильной аварии 2 февраля 2015 года. День, когда отца не стало, Барбара почти не помнит. Ее сознание как бы заблокировало все воспоминания о том ужасном для нее и ее семье периоде:

Я настолько не ожидала, что столько людей будут плакать и глубоко это переживать. Я сама находилась очень долгий период времени в депрессивном расстройстве, только потом пришла в себя. Это как раз был мой первый год обучения в университете, была сессия. Тогда я была все время на успокоительных, поэтому очень много событий не помню, ведь они приглушают память.

Дочь Кузьмы Скрябина Барбара с мужем / пресс-служба канала 1+1

Барбара признается, что до сих пор обращается к специалистам, которые помогают ей пережить эту трагедию:

Боль не отпускает. Я не знаю сколько нужно времени, чтобы стало легче. Я не могла какое-то время слушать его песни, слышать голос. Я очень скучаю по папе, до сих пор до конца не знаю, как это все преодолеть.

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Также девушка познакомила зрителей с любимым мужем Виктором и рассказала причину раннего замужества. Барбара признается, что свадьбу готовили два месяца.

Спешка была из-за того, что родители молодоженов были против праздника в високосном 2020 году. Поэтому все организовывали наскоро, хотя сначала вообще не планировали громкого застолья. Кроме того, Барабара рассказала, как открыв кофейню, осуществила папину мечту.

Напомним,

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