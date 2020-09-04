Дочь Брюса Уиллиса закрутила роман с разведенным голливудским актером
Звезда фильма "Социальная сеть" Арми Хаммер удивил своих поклонников.
Но долго ходить в холостяках Хеммер не стал. 33-летний мужчина быстро нашел себе новую избранницу. Этой счастливицей стала дочь актера Брюса Уиллиса Румер.
Арми и Румер не удалось спрятаться от папарацци во время прогулки в Лос-Анджелесе. Да и сами влюбленные не скрывали своих теплых отношений: мило общались и постоянно обнимали друг друга.
К слову, у Хеммера от брака с Элизабет Чемберс есть двое детей. За 10 лет совместной жизни у пары родилось дочь Харпер и сын Форд.
Напомним,