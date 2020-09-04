Дочь Брюса Уиллиса закрутила роман с разведенным голливудским актером

Звезда фильма "Социальная сеть" Арми Хаммер удивил своих поклонников.

В июле этого года Арми Хаммер развелся со своей женой Элизабет Чемберс. Пара прожила в браке 10 лет, но решила разойтись из-за «непримиримых разногласий».

Но долго ходить в холостяках Хеммер не стал. 33-летний мужчина быстро нашел себе новую избранницу. Этой счастливицей стала дочь актера Брюса Уиллиса Румер.

Арми и Румер не удалось спрятаться от папарацци во время прогулки в Лос-Анджелесе. Да и сами влюбленные не скрывали своих теплых отношений: мило общались и постоянно обнимали друг друга.

Представители зарубежной прессы уже успели забросать Хеммера и Уиллис запросами, но пара не спешит комментировать свои отношения. Молчат и родители Румер.

К слову, у Хеммера от брака с Элизабет Чемберс есть двое детей. За 10 лет совместной жизни у пары родилось дочь Харпер и сын Форд.

Напомним,