Наталью Могилевскую заподозрили в романе с известным бизнесменом: нежные фото пары
Певица Наталья Могилевская максимально скрывает свою личную жизнь от публики.
И вот, на днях, Наталья появилась на светском мероприятии в компании известного бизнесмена Олега Рыжова. Могилевская вместе с владельцем столичных бутиков посетила закрытие Недели моды.
Поклонники украинской исполнительницы тут же приписали Могилевской роман с Рыжовым. Однако сама Наталья никак не комментирует распространившуюся в СМИ информацию.
Напомним,