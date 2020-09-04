Наталью Могилевскую заподозрили в романе с известным бизнесменом: нежные фото пары

4 сентября 2020 12:15 Юлия Крутиева
Наталью Могилевскую заподозрили в романе с известным бизнесменом: нежные фото пары
Певица Наталья Могилевская
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица Наталья Могилевская максимально скрывает свою личную жизнь от публики.

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Еще в прошлом году Наталья Могилевская призналась, что счастлива в новых отношениях. Называть имя своего любимого мужчины певица не захотела и делиться какими-либо другими подробностями своего романа она не стала.

И вот, на днях, Наталья появилась на светском мероприятии в компании известного бизнесмена Олега Рыжова. Могилевская вместе с владельцем столичных бутиков посетила закрытие Недели моды.

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Несколькими коротенькими видео с модного показа артистка поделилась со своими подписчиками в Инстаграм. В кадре она стоит в обнимку с Олегом Рыжовым, а на одном из видео бизнесмен нежно целует Наталью.

Поклонники украинской исполнительницы тут же приписали Могилевской роман с Рыжовым. Однако сама Наталья никак не комментирует распространившуюся в СМИ информацию.

Напомним,

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