Наталью Могилевскую заподозрили в романе с известным бизнесменом: нежные фото пары

Певица Наталья Могилевская максимально скрывает свою личную жизнь от публики.

Еще в прошлом году Наталья Могилевская призналась, что счастлива в новых отношениях. Называть имя своего любимого мужчины певица не захотела и делиться какими-либо другими подробностями своего романа она не стала.

И вот, на днях, Наталья появилась на светском мероприятии в компании известного бизнесмена Олега Рыжова. Могилевская вместе с владельцем столичных бутиков посетила закрытие Недели моды.

Несколькими коротенькими видео с модного показа артистка поделилась со своими подписчиками в Инстаграм. В кадре она стоит в обнимку с Олегом Рыжовым, а на одном из видео бизнесмен нежно целует Наталью.

Поклонники украинской исполнительницы тут же приписали Могилевской роман с Рыжовым. Однако сама Наталья никак не комментирует распространившуюся в СМИ информацию.

Напомним,