Сергей Притула рассказал, пользуются ли его дети электронными девайсами
Телеведущий Сергей Притула поделился опытом воспитания детей в условиях повышенных технических новшеств.
Девочка любит смотреть уроки английского, где с легкостью запоминает новые слова.
Дочке 3 года, до телефона ей еще далеко. Раз в день на полчаса мы даем ей планшет, потому что она любит интерактивные уроки английского. Лишний раз не нанимаем репетиторов за страшные деньги – наш ребенок в возрасте 3 лет постепенно наполняет свой словарный запас. И это здорово!– отметил Притула.
А вот 12-летнему сыну пришлось отказаться от гаджетов. На этом настоял звездный отец. Мальчик и дня не мог прожить без своего телефона.
У Дмитрия была зависимость от гаджетов, откровенно говоря. Я не мог забрать у него силой телефон, ведь уважаю его право собственности. Он приобрел его за собственные деньги, которые копил где-то год. Однако, из-за гаджета у нас часто были недоразумения,– рассказывает артист.
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