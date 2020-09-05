Сергей Притула рассказал, пользуются ли его дети электронными девайсами

5 сентября 2020 18:00 Катерина Даниленко
Сергей Притула рассказал, пользуются ли его дети электронными девайсами
Телеведущий Сергей Притула
социальная сеть Instagram

Телеведущий Сергей Притула поделился опытом воспитания детей в условиях повышенных технических новшеств.

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Шоумен признается, что смартфоны, планшеты и другие гаджеты присутствуют в жизни его детей, но пользуются они ними по разному. 3-летней дочке Соломии они приносят пользу, а вот старшему Дмитрию ‒ вред.

Девочка любит смотреть уроки английского, где с легкостью запоминает новые слова.

Дочке 3 года, до телефона ей еще далеко. Раз в день на полчаса мы даем ей планшет, потому что она любит интерактивные уроки английского. Лишний раз не нанимаем репетиторов за страшные деньги – наш ребенок в возрасте 3 лет постепенно наполняет свой словарный запас. И это здорово!
– отметил Притула.

Сергей Притула с дочкой Соломией / социальная сеть Instagram

А вот 12-летнему сыну пришлось отказаться от гаджетов. На этом настоял звездный отец. Мальчик и дня не мог прожить без своего телефона.

У Дмитрия была зависимость от гаджетов, откровенно говоря. Я не мог забрать у него силой телефон, ведь уважаю его право собственности. Он приобрел его за собственные деньги, которые копил где-то год. Однако, из-за гаджета у нас часто были недоразумения,
– рассказывает артист.

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Сергей предложил сыну поэкспериментировать. Дмитрий должен был отдать свой телефон и посмотреть, как изменится его жизнь. Школьник провел все лето без смартфона и остался доволен. Во время учебного года мальчику не до электронных девайсов, так как не хватает на это времени.

Напомним,

Сергей Притула с сыном Дмитрием / социальная сеть Instagram
 

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