Ирину Билык застукали на отдыхе с неизвестным мужчиной: Прогулка на лодке и пылкие поцелуи

5 сентября 2020 10:00 Катерина Даниленко
Ирину Билык застукали на отдыхе с неизвестным мужчиной: Прогулка на лодке и пылкие поцелуи
Певица Ирина Билык
социальная сеть Instagram

Похоже, в личной жизни Ирины Билык произошли серьезные перемены.

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Артистку, отдыхающую в Турции, бдительные поклонники засняли в компании длинноволосого мужчины. Им оказался не муж певицы, режиссер Аслан Ахмадов, а совершенно незнакомый человек.

Случайные свидетели запечатлели, как парочка плыла на лодке по реке, сидя в обнимку и страстно целуясь. Лицо мужчины рассмотреть не удалось, а вот народную артистку узнать не составило труда. Сама знаменитость пока не прокомментировала данное видео.

 

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К слову, знаменитость в 2016 году вышла замуж за Аслана Ахмадова, а в декабре 2015 суррогатная мать родила паре сына Табриза. Звезда неоднократно говорила, что отношения с супругом у них непростые, однако о расставании не было речи.

Напомним,

Ирина Билык, Аслан Ахмадов и их сын Табриз / социальная сеть Instagram

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