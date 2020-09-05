Ирину Билык застукали на отдыхе с неизвестным мужчиной: Прогулка на лодке и пылкие поцелуи
Похоже, в личной жизни Ирины Билык произошли серьезные перемены.
Случайные свидетели запечатлели, как парочка плыла на лодке по реке, сидя в обнимку и страстно целуясь. Лицо мужчины рассмотреть не удалось, а вот народную артистку узнать не составило труда. Сама знаменитость пока не прокомментировала данное видео.
Напомним,
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