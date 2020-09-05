Жена DZIDZIO впечатлила естественной красотой в новой фотосессии

5 сентября 2020 11:00 Катерина Даниленко
Жена DZIDZIO впечатлила естественной красотой в новой фотосессии
DZIDZIO с супругой Ярославой Хомой
социальная сеть Instagram

Жена украинского музыканта DZIDZIO путешествует живописной Украиной и делится красочными снимками.

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Личная жизнь музыканта DZIDZIO никогда не была на всеобщем обозрении публики. Артист редко дает интервью о семье и еще реже появляется на светских мероприятиях с женой. Поэтому мало кто знает, что супругой Михаила является украинская певица SLAVIA, настоящее имя которой Ярослава Хома.

Сейчас девушка исследует живописные места Украины и делится кадрами в своем микроблоге. В этот раз исполнительница отправилась в Житомирскую область в урочище «Каменное село». Среди леса Ярослава устроила фотосессию в обтягивающем наряде: топе и лосинах бежевого цвета. Знаменитость позирует без грамма макияжа и выглядит превосходно.

Таинственное Каменное село. Как и когда здесь появились огромные валуны до сих пор остается загадкой. Единственное, что знают ученые ‒ глыбам более миллиарда лет. Местные говорят, что камни ‒ это следы присутствия других цивилизаций. Камень ‒ компас «Разбитый хлеб». Он раскололся точно указывая на части мира. А вы знали, что у нас есть такие интересные места?
‒ написала под публикацией SLAVIA.

Супруга DZIDZIO Ярослава Хома / социальная сеть Instagram

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Фолловеры не прошли мимо ярких кадров артистки. Многие восхитились спортивными данными девушки, а также отметили, что DZIDZIO очень повезло с женой: «Соблазнительная красавица», «Шикарная», «Прекрасная женщина», «DZIDZIO поэтому ее не показывает, чтобы не украли», «Естественная, не похожая на других звезд».

Напомним,

Супруга DZIDZIO Ярослава Хома / социальная сеть Instagram

Супруга DZIDZIO Ярослава Хома / социальная сеть Instagram
 

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