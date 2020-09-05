Жена DZIDZIO впечатлила естественной красотой в новой фотосессии
Жена украинского музыканта DZIDZIO путешествует живописной Украиной и делится красочными снимками.
Сейчас девушка исследует живописные места Украины и делится кадрами в своем микроблоге. В этот раз исполнительница отправилась в Житомирскую область в урочище «Каменное село». Среди леса Ярослава устроила фотосессию в обтягивающем наряде: топе и лосинах бежевого цвета. Знаменитость позирует без грамма макияжа и выглядит превосходно.
Таинственное Каменное село. Как и когда здесь появились огромные валуны до сих пор остается загадкой. Единственное, что знают ученые ‒ глыбам более миллиарда лет. Местные говорят, что камни ‒ это следы присутствия других цивилизаций. Камень ‒ компас «Разбитый хлеб». Он раскололся точно указывая на части мира. А вы знали, что у нас есть такие интересные места?‒ написала под публикацией SLAVIA.
Напомним,
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