Эшли Грэм показала семью в полном составе
4 сентября 2020 09:30
Алла Лысак
Эшли Грэм показала семью в полном составе / ashleygraham
Бодипозитивная модель Эшли Грэм в социальной сети Instagram показала очаровательное фото с мужем и новорожденным сыном!
Эшли Грэм
всегда отличалась открытостью и откровенностью, на своей странице в социальной сети Instagram она рассказывала о беременности и первых днях материнства.
На этот раз поклонникам Эшли показала милую фотографию, на которой она позирует вместе с мужем и маленьким сыном.
Моя семья!
— коротко подписала снимок Эшли.
Отметим, что пользователи отреагировали на обновление модели очень позитивно и активно. Они оставили под фотографией множество комментариев, заявив, что Эшли Грэм является примером для многих.
Разве можно быть такой милой?
Столько любви на этой фотографии!
Эти шикарные ручки в кадре.
Эшли Грэм показала семью в полном составе / ashleygraham
Напомним,