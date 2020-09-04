Эшли Грэм показала семью в полном составе

4 сентября 2020 09:30 Алла Лысак
Эшли Грэм показала семью в полном составе
Эшли Грэм показала семью в полном составе / ashleygraham

Бодипозитивная модель Эшли Грэм в социальной сети Instagram показала очаровательное фото с мужем и новорожденным сыном!

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Эшли Грэм всегда отличалась открытостью и откровенностью, на своей странице в социальной сети Instagram она рассказывала о беременности и первых днях материнства.

На этот раз поклонникам Эшли показала милую фотографию, на которой она позирует вместе с мужем и маленьким сыном.

Моя семья!
 — коротко подписала снимок Эшли. 

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Отметим, что пользователи отреагировали на обновление модели очень позитивно и активно. Они оставили под фотографией множество комментариев, заявив, что Эшли Грэм является примером для многих.

Разве можно быть такой милой?

Столько любви на этой фотографии!

Эти шикарные ручки в кадре.

Эшли Грэм показала семью в полном составе / ashleygraham

Напомним,

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