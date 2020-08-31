Хорошее здоровье на Интере: головная боль - смотреть онлайн выпуск (эфир от 04.09.2020)

4 сентября в 13:20 выйдет новое ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема 16 выпуска проекта – головная боль.

Смотрите в 163 выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере:

По оценкам ВОЗ, длительная головная боль – одно из самых распространенных расстройств нервной системы, которое может привести даже к инвалидности. Но, несмотря на неутешительную тенденцию, с этой проблемой можно жить долго. Почему болит голова? В каких случаях помогает простая таблетка, а когда без врача уже не обойтись? Почему головную боль нельзя терпеть? И как отличить боль вследствие обычного переутомления от симптома смертельных болезней? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Эксперты программы: невролог Татьяна Майкова, терапевт Василий Чайка и нейрохирург Антон Шкиряк. Звездная гостья «Хорошего здоровья на Интере» – певица Юлия Войс.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере от 04.09.2020 смотрите в 13:20 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.