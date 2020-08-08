Хорошее здоровье на Интере: 5 причин смотреть новое ток-шоу

11 августа в 13:20 на телеканале «Интер» состоится премьера ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере».

«Хорошее здоровье на Интере» – уникальный проект для украинского телевидения.

Его ведущий Александр Лукьяненко назвал пять причин, почему стоит обязательно смотреть новую программу.

Идея программы родилась во время карантина. В какой-то момент стало понятно: нужно поговорить о самом главном. А самое главное в жизни человека – это здоровье. По традиции медицинские проекты ведут врачи. Но я не врач. И моя функция – не принимать больных и ставить им диагноз. Моя функция – убедить телезрителей, что к врачам ходить не стыдно, к врачам ходить нужно, причем надо делать это вовремя! Также моя функция – перевести информацию со сложного медицинского языка на простой человеческий. Объяснить доступными словами, что происходит в нашем организме, как он работает и почему бывают проблемы со здоровьем. Передача нужна, чтобы обучить людей элементарным нормам здорового образа жизни и сознательному отношению к собственному здоровью.

«Хорошее здоровье на Интере» – это любопытно.

Медицина – сложная наука, в чем-то даже искусство. И часто, не обладая специальными знаниями, сложно понять, что происходит с организмом. Поэтому в нашем проекте будем объяснять наглядно, чтобы было интересно и понятно и взрослым, и даже детям. Однако без лишних физиологических подробностей. Мы не будем перегружать зрителей информацией, а постараемся наполнить выпуски любопытными и познавательными фактами. Будем учить людей любить себя и сознательно относиться к собственному здоровью. «Хорошее здоровье на Интере», как и уже любимая зрителями «Полезная программа», – об улучшении качества жизни. Нельзя сполна наслаждаться жизнью, если ты болен или плохо себя чувствуешь. Иногда намного проще не заболеть или вовремя начать лечение и предотвратить серьезные осложнения.

«Хорошее здоровье на Интере» – это современно.

В программе вы услышите о самых последних мировых достижениях в медицине, которые можно применять и в нашей стране. Вы удивитесь тому, какие чудеса уже стали реальностью. За последние 5 лет мировая медицина сделала настоящий прорыв. Знаете ли вы, например, что изобретено лекарство от гепатита? И смертельная болезнь лечится с помощью одной таблетки. Главное – вовремя продиагностировать ее, сдать кровь на анализ. Также вы узнаете, насколько украинские врачи – высококвалифицированные специалисты. В каждом выпуске программы своими рекомендациями будут делиться лучшие в своей сфере специалисты.

«Хорошее здоровье на Интере» развенчивает популярные мифы.

К сожалению, за последние годы в Украине официальная доказательная медицина начинает уступать место так называемой «народной медицине», альтернативным методам лечения и псевдонаучным теориям. Мы должны понимать: если существуют какие-то народные средства, то перед тем, как их применить на себе, нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Принцип один – не навредить! Особенно при сложных диагнозах. Наш проект направлен на то, чтобы люди не теряли понапрасну время, рискуя здоровьем, а в некоторых случаях – даже жизнью. При первых же симптомах и недомогании обращайтесь за помощью к врачу, а не к бабкам-гадалкам.

«Хорошее здоровье на Интере» поднимает важные темы.

Мы проконсультировались с врачами перед стартом съемок и составили список наиболее распространенных заболеваний в Украине. Многие из них мы предпочитаем вообще не замечать, начиная от гипертонии и заканчивая такими сложными, как рак, бесплодие, гепатит С... В программе лучшие врачи Украины будут рассказывать не только о профилактике болезней, но и о том, на какие симптомы стоить обратить внимание. Мы поговорим о тех методах лечения, которые дают надежду на выздоровление!

Смотрите «Хорошее здоровье на Интере» и будьте здоровы! Ток-шоу будет выходить с 11 августа со вторника по пятницу в 13:20 на «Интере»!