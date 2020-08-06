Хорошее здоровье на Интере: Три мифа о храпе

Храп — это не только дискомфорт.

С 11 августа состоится премьера ток-шоу Хорошее здоровье на Интере . Со вторника по пятницу в 13:20 ведущий Александр Лукьяненко и врачи-эксперты будут рассказывать зрителям о том, как сохранить и улучшить свое здоровье. Один из первых выпусков программы будет посвящен проблеме храпа, которая характерна для 50% мужчин и 30% женщин. О самых распространенных мифах в отношении этого заболевания рассказал врач-сомнолог, главный врач лаборатории сна «УкрТелеМед» и президент Украинской ассоциации медицины сна Юрий Погорецкий.

Миф 1. Храп – это не проблема, а нормальное состояние человека. На самом деле, храп – это не только дискомфорт для храпящего и громкий звук, который мешает спать домочадцам, но и серьезная угроза здоровью. Ведь он нередко приводит к апноэ – остановке дыхания во сне. Люди, страдающие храпом, чаще других подвергаются сердечным заболеваниям (инфарктам и инсультам), у них также ухудшается течение хронических заболеваний: сахарного диабета, гипертонической болезни, возрастает риск внезапной остановки сердца во сне.

Миф 2. Подрезание неба язычка ликвидирует храп. На самом деле, такая медицинская процедура наоборот ухудшает состояние пациента: пациенты теряют время, деньги и здоровье, и слишком поздно начинают эффективное лечение – сон в маске.

Миф 3. Храпят только люди с лишним весом. На самом деле, храпеть могут все люди, независимо от телосложения. В то же время вес можно набрать именно из-за храпа. Из-за того, что храпуны плохо спят, не вырабатывается гормон мелатонин, который влияет на выработку гормона грелина. Грелин, в свою очередь, активизирует чувство голода, повышает аппетит. Научитесь правильно спать и вы сможете похудеть!

«Существует три стадии храпа – легкая, средняя и тяжелая, – рассказывает Юрий Погорецкий. – При средней и тяжелой в нашей лаборатории сна мы советуем пациентам лечение с помощью маски СИПАП, которая открывает глотку на вдох и на выдох, и человек спокойно спит, не мешая ни себе, ни окружающим. Другой альтернативы нет – никакие таблетки, операции и прочее не помогут, потому что остановка дыхания происходит в глотке. Это зона, где невозможны какие-либо вмешательства, потому что рядом пищевод – мы либо дышим, либо едим. А легкую стадию храпа поможет устранить комплекс мер – это смена положения тела во сне, гимнастика лица, которая стимулирует мышцы глотки, увлажнитель воздуха в комнате, легкие физические и дыхательные упражнения, например, йога. Стадию храпа можно определить только с помощью специального прибора, похожего на часы. Мы надеваем его пациенту во время сна, чтобы определить его состояние и выявить проблемы. Не стоит заниматься самолечением. Обратитесь к специалистам, и они помогут вам подобрать оптимальную схему терапии».