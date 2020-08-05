Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 05.08.2020)

5 августа в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа. И сразу после эфира вы сможете смотреть онлайн на нашем сайте Tv.ua.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Полезные свойства малины ценились с давних времен. Ее по праву считали целебной ягодой и использовали в народной медицине. И сегодня нередко мы задаемся вопросом о том, чем полезна малина? Можно ли с ее помощью вылечить простуду? Как лучше сохранить ягоду? Какие необычные блюда из нее можно приготовить и сколько ягод съесть, чтобы не навредить своему здоровью, рассказали эксперты ток-шоу, среди которых – народная артистка Украины Оксана Пекун.

Новый выпуск Полезной программы от 05.08.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,