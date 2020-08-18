DZIDZIO рассказал, в каком непривычном месте имел первый опыт «взрослых поцелуев»
Популярный артист DZIDZIO откровенно рассказал, как учился целоваться.
За кулисами шоу артист вспомнил свой первый поцелуй. Оказалось, такой опыт музыкант получил в очень раннем возрасте, более того, уже тогда DZIDZIO имел достаточно взрослые мечты.
Ой, блин, это было в детском саду. Мне очень нравилась воспитательница и я малый, когда все ложились спать, не спал – целовался с подушкой, – вспоминает DZIDZIO. – Представлял, что воспитательница будет моей женой, ведь она мне так нравилась, а няня очень сильно ревновала.
Наверное, все же в детском саду – в павильоне, где ходили дети – можно было возвращаться из школы напрямую через сад – там была такая дыра, куда мы проникали и целовались, – рассказал артист. – Мне было 12-ть или 13-ть лет. Я немножко переживал, а потом не мог нанюхаться.
Напомним,