DZIDZIO рассказал, в каком непривычном месте имел первый опыт «взрослых поцелуев»

18 августа 2020 13:45 Юлия Крутиева
DZIDZIO рассказал, в каком непривычном месте имел первый опыт «взрослых поцелуев»
Певец DZIDZIO
пресс-служба канала Украина

Популярный артист DZIDZIO откровенно рассказал, как учился целоваться.

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Специально для праздничного шоу «З Днем народження, Україно!» канала «Украина» популярный певец DZIDZIO посетил родной Львов, где прямо на площади Рынок исполнил свой хит «Я миллионер». 

За кулисами шоу артист вспомнил свой первый поцелуй. Оказалось, такой опыт музыкант получил в очень раннем возрасте, более того, уже тогда DZIDZIO имел достаточно взрослые мечты. 

Ой, блин, это было в детском саду. Мне очень нравилась воспитательница и я малый, когда все ложились спать, не спал – целовался с подушкой, – вспоминает DZIDZIO. – Представлял, что воспитательница будет моей женой, ведь она мне так нравилась, а няня очень сильно ревновала.

Певец DZIDZIO / пресс-служба канала Украина
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Однако и настоящий первый поцелуй артиста был тоже в необычном месте. А так как он был занятым ребенком – учился в музыкальной школе – целоваться его никто не учил, говорит, как и все тренировался на помидорах.

Наверное, все же в детском саду – в павильоне, где ходили дети – можно было возвращаться из школы напрямую через сад – там была такая дыра, куда мы проникали и целовались, – рассказал артист. – Мне было 12-ть или 13-ть лет. Я немножко переживал, а потом не мог нанюхаться.

Напомним, 

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