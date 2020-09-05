Вика из НеАнгелов о расставании с возлюбленным перед свадьбой: изменил мне с моей поклонницей

5 сентября 2020 16:00 Катерина Даниленко
Вика из НеАнгелов о расставании с возлюбленным перед свадьбой: изменил мне с моей поклонницей
Солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха
социальная сеть Instagram

Солистка группы НеАнгелы Виктория Смеюха шокировала историей из своего прошлого.

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В новом интервью певица вспомнила, как пережила предательство дорогого ей человека. Артистке понадобилось несколько месяцев, чтобы прийти в себя и снова начать нормально жить.

Оказывается, в студенческие годы знаменитость даже попала в больницу из-за любимого. Виктория вместе с возлюбленным активно занимались спортом. Он всегда акцентировал внимание на том, что ему нравятся стройные и подкачанные девушки. Дабы произвести впечатление на своего молодого человека, звезда проводила в спортзале неимоверное количество времени, тем самым подорвав себе здоровье.

Приседала сто раз. 150 отжималась. Все ходили проходняк, делали непонятно что, а я бежала в спортзал и все время занималась,
‒ рассказывает Смеюха.

Виктория Смеюха / социальная сеть Instagram

Из-за слишком высокого внутричерепного давления она даже не смогла сдавать экзамены в университете:

Перетрудилась. Пожалуй, я перестаралась. И мне нужно было восстанавливать силы. Капельницы. Я сделала вывод, что, нужно заниматься через день, как минимум. Но я очень радовалась, когда поняла, что не нужно сдавать экзамены.

Также исполнительница вспомнила свои отношения с бойфрендом Иваном, которые близились к свадьбе. В 2016 году Виктория представила молодого человека общественности и показала кольцо, однако свадьба не состоялась. Мужчина изменил ей с ее же поклонницей.

Меня предали, изменили. Это такой совсем неприятный момент, который оставляет шлейф… Но я понимала, что не я предатель, я просто жила и верила в свое счастье, в свою сказку,
‒ откровенничает звезда.

Виктория Смеюха с экс-бойфрендом Иваном / социальная сеть Instagram

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По словам Смеюхи, прошло несколько месяцев, прежде чем она начала забывать неверного парня. Вскоре знаменитость завязала новый роман, но он ни к чему серьезному не привел. Сейчас сердце горячей брюнетки свободно.

Напомним,

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