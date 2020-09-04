GENA VITER первый платный концерт провел в 5 лет

4 сентября 2020 16:16 Юлия Крутиева
GENA VITER первый платный концерт провел в 5 лет
GENA VITER
пресс-служба

Украинский певец и телеведущий GENA VITER на сьемках комедийного «Дизель шоу» рассказал, как заработал свой первый в жизни гонорар.

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Маленький Геннадий спел новогоднюю песенку на детском празднике и получил свой первый денежный гонорар 5 рублей.

Я с детства знаю, как заработать деньги и уверен, что коммерческий успех проекта, напрямую зависит от качества и высокого уровня реализации идей. Первый гонорар я заработал в пять лет в детском саду, спев новогоднюю песню, с тех пор я стараюсь заниматься тем, что мне нравится, кстати неразменный пять рублей я храню дома по сей день. Верю, что они приносят удачу.

Напомним,

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