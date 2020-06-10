GENA VITER – Мона Лиза: ТОП-5 интересных фактов о клипе певца

10 июня 2020 12:30 Александр Кива
GENA VITER – Мона Лиза: ТОП-5 интересных фактов о клипе певца
GENA VITER – Мона Лиза: ТОП-5 интересных фактов о клипе певца
пресс-служба

Украинский певец GENA VITER представил видео на свой новый хит «Мона Лиза».

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Если вы еще не посмотрели клип, то скорее включайте, песня заслуживает внимания, – легко запоминающиеся строчки хочется подпевать с первых нот. Мы собрали ТОП-5 самых интересных и пикантных фактов о видеоработе.

Факт 1. Трек «Мона Лиза» был выпущен в День рождения GENA VITER, а клип певец запремьерил спустя неделю в необычном формате: исполнитель собрал звездных коллег, блогеров и представителей медиа в столичном автокинотеатре под открытым небом «Кинодром». Это первая «антигламурная вечеринка» после послабления карантинных мер. Благодаря стриму в соцсетях - «Мона Лиза» на большом «киношном» экране смогли увидеть не только гости, но и подписчики музыканта.

Факт 2. Режиссером видео стал основатель национального билетного оператора и лейбла Kontramarka Александр Порядченко. Для продюсера – это первая большая музыкальная видеоработа. Дебют мастера высоко оценили коллеги по шоу-бизнесу.

Факт 3. В клипе «Мона Лиза» снялась солистка Национальной оперы Украины Екатерина Курченко. Только перед премьерой Екатерина призналась, что в момент съемок она уже знала о своем новом статусе – балерина скоро станет мамой.

Факт 4. Клип «Мона Лиза» имеет две версии: первая с цензурой пошла на ТВ, а вторая – 18+ доступна только на YouTube, в этом варианте остались все фрагменты, которые пришлось убрать для ротации. Сценарист клипа – Анна Матосьян, креативный продюсер, автор идей клипов для многих украинских и европейских артистов. Кстати, специально для съемок GENA VITER сменил привычный костюмный образ на дерзкий стиль – певец впервые одел кожаные штаны и косуху. Поклонницы в восторге!

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Факт 5. «Мона Лиза» для GENA VITER написал хитмейкер Дмитрий Сысоев, он же является автором суперхитов Оли Поляковой. За традиционное фирменное звучание трека отвечал саундпродюсер Томаш Лукач LUKACHSOUND.

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