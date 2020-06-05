GENA VITER запремьерил клип Мона Лиза в автокинотеатре под открытым небом

5 июня 2020 11:33 Александр Кива
GENA VITER запремьерил клип Мона Лиза в автокинотеатре под открытым небом
GENA VITER запремьерил клип Мона Лиза в автокинотеатре под открытым небом

Мероприятие состоялось в четверг, 4 июня, на территории киевского кинотеатра «Кинодром».

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Первыми клип увидели звездные коллеги, блогеры и представители медиа. Карантинную презентацию «антигламурная вечеринка» певец также посвятил своему недавно прошедшему дню рождения. В эту праздничную дату, кстати, артист выпустил новую песню «Мона Лиза» хитмейкера Дмитрия Сысоева. Видеоработу на этот трек уже можно посмотреть на YouTube, версия 18+ (!)

Съемки клипа неоднократно переносились из-за карантина, но только недавно нам удалось его доснять. Все уже соскучились по новинкам от артистов, и вот, день премьеры настал! Приятно, что презентация прошла в таком необычно крутом формате, а благодаря стриму подписчики моих соцсетей смогли увидеть премьеру, не выходя из дома, - поделился GENA VITER.

Режиссером клипа «Мона Лиза» стал основатель компании Kontramarka Александр Порядченко. Это дебютная работа продюсера. Саундрпродюсер трека - Томаш Лукач (LUKACHSOUND).

Организаторы презентации клипа «Мона Лиза» под открытым небом Анна Матосьян и Юрий Левченко.

Напомним,

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