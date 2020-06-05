GENA VITER запремьерил клип Мона Лиза в автокинотеатре под открытым небом
Мероприятие состоялось в четверг, 4 июня, на территории киевского кинотеатра «Кинодром».
Съемки клипа неоднократно переносились из-за карантина, но только недавно нам удалось его доснять. Все уже соскучились по новинкам от артистов, и вот, день премьеры настал! Приятно, что презентация прошла в таком необычно крутом формате, а благодаря стриму подписчики моих соцсетей смогли увидеть премьеру, не выходя из дома, - поделился GENA VITER.
Режиссером клипа «Мона Лиза» стал основатель компании Kontramarka Александр Порядченко. Это дебютная работа продюсера. Саундрпродюсер трека - Томаш Лукач (LUKACHSOUND).
Организаторы презентации клипа «Мона Лиза» под открытым небом Анна Матосьян и Юрий Левченко.
Напомним,