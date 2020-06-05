Наречена для тата 3 сезон: что мы увидим в 1 выпуске романтического реалити

Наречена для тата 3 сезон: что мы увидим в 1 выпуске романтического реалити

Романтические вечера на СТБ продолжаются! Уже в эту пятницу, 5 июня, в 19:00 стартует 3 сезон реалити об отношениях Наречена для тата.

Телезрители познакомятся с первыми тремя героями проекта и их потенциальными невестами! Первую информацию о папах, которые надеются встретить свою любовь, предлагаем узнать уже сейчас

Третий сезон романтического реалити «Наречена для тата» особенный, в первую очередь, рекордным количеством героев – встретить любовь в проекте надеются 8 одиноких пап из разных уголков Украины: Чернигова, Кривого Рога, Харькова, Киева.

Все герои очень яркие! Среди них: чемпион мира по пауэрлифтингу, хиромант, многодетный отец, дауншифтер-изобретатель веломобилей, банковский работник, боксер и даже миллионер!

Предлагаем познакомиться с первыми тремя героями, которых зрители увидят уже в первом выпуске, прямо сейчас.

Топчий Артем, 27 лет, г. Киев

Кем работает: финансовый аналитик в банке.

Дети: сын Максим, 5 лет.

Интересные факты о папе: активный участник Гонки наций, посещает спортзал, недавно купил мотоцикл, езда на котором стала его новым хобби.

Какую девушку ищет: Артему хочется видеть рядом девушку с характером, но при этом умную, веселую, общительную, авантюрную, добрую.

Рыжков Евгений, 34 года, г. Кривой Рог

Кем работает: менеджер организаций (предприятий).

Дети: 2-летняя дочь Вера.

Интересные факты о папе: Евгений уверяет, что в его жизни были всего две девушки, с которыми он строил отношения. В официальном браке не состоял, считает штамп в паспорте незначимым фактом.

Какую девушку ищет: главное – чтобы девушка выглядела естественно. Ценит доброту, отзывчивость, образованность. Евгению важно, чтобы со второй половинкой было о чем поговорить.

Шульга Роман, 37 лет, г. Чернигов

Кем работает: директор сервисного центра

Дети: сын Никита, 11 лет

Интересные факты о папе: Роман фанат программирования, развивает бизнес в интернете, увлекается правильным питанием и ЗОЖ, хорошо готовит.

Какую девушку ищет: изящную и симпатичную. Для Романа важен интеллектуальный уровень девушки. В своей избраннице хочет видеть одновременно любимую и друга.

Отметим, «Наречена для тата» – это первая адаптация популярного в Америке шоу «Single Dad Seeking» компании Discovery Media Ventures, которое помогает одиноким папам найти новую любовь и маму для своих детей, а женщинам, отчаявшимся встретить вторую половинку, наконец-то обрести долгожданную семью.

Среди героев, подавших заявки, опытные психологи с помощью специальной программы совместимости, подбирают пары, учитывая предпочтения мужчин и женщин об идеальной второй половинке. По правилам проекта, героини проживают 1 месяц в доме мужчин и их детей. Все это время они вместе занимаются бытом, уделяют время детям, устраивают свидания, присматриваются друг к другу и пробуют построить отношения, чтобы по истечении срока принять решение – стоит им оставаться вместе или нет.

Ранее проект уже помог нескольким героям стать счастливее. По итогам первого сезона сложилась пара – Юрий Шпилька и Татьяна Сирица. До проекта мужчина сам воспитывал 8-летнего сына Юрчика. Меньше, чем через год, пара сыграла свадьбу, и сегодня Юра и Таня стали родителями еще одного, уже общего, ребенка – Артурчика. После второго сезона проекта остались вместе отец двух дочерей Григорий Липовецкий из Израиля и Вита Гончаренко.

Смотрите 3 сезон романтического реалити «Наречена для тата» с 5 июня в 19:00 на СТБ!