Наталья Холоденко рассказала как выбирает и за сколько покупает наряды: У меня очень большая грудь

25 мая 2020 20:30 Юлия Крутиева
Наталья Холоденко рассказала как выбирает и за сколько покупает наряды: У меня очень большая грудь
instagram.com/kholodenkon

Психолог Наталья Холоденко в эфире программы Зірковий шлях, которая выходит на канале Украина, рассказала, с какими сложностями сталкивается на шоппинге.

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Психолог Наталья Холоденко, как и многие женщины не всегда может найти одежду или обувь, которая бы не только понравилась, но и подошла по размеру. Ведь, как признается женщина, у нее очень большая грудь.

У меня очень большая грудь, поэтому мне на самом деле трудно подобрать одежду, – объяснила Наталия Холоденко. – Поэтому я понимаю всех тех женщин, которые спрашивают: «Где вы купили кофту, чтобы она была не с дешевыми бабочками, а нормального цвета и молодежного стиля?». У меня есть такая черта – я всегда нахожу что-то по хорошей цене. Даже брендовые вещи я не покупаю за большие деньги. У меня такая работа, что десять раз одно и то же я не надену. Поэтому мне нет смысла покупать платье за 5 тысяч долларов. Хотя у меня в гардеробе есть очень дорогая одежда, но я не переживаю по поводу того, что если я не куплю первую линию коллекции, то не засну.

Психолог и телеведущая Наталья Холоденко / instagram.com/kholodenkon
Наталия Холоденко призналась, что покупает много одежды украинских производителей.

У меня такой месседж: «Нужно поддерживать тех, кто тебе нравится. Если ты хочешь, чтобы твой косметолог и дизайнер процветали, – расскажи про них». Я хочу, чтобы они выжили в это непростое время,
– объяснила психолог.

Психолог и телеведущая Наталья Холоденко / instagram.com/kholodenkon

Напомним,

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