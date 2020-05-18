Наталья Холоденко рассказала, как появляется секс-зависимость
Психолог Наталия Холоденко в программе «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», рассказала, что заставляет людей постоянно менять сексуальных партнеров.
«Сексуальная зависимость – одна из самых тяжелых, – сказала во время интервью каналу «Украина» психолог Наталья Холоденко. – И здесь вообще может идти речь о психиатрии, потому что, как правило, с сексуальной зависимостью появляются субкультуры. То есть человек не просто начинает заниматься сексом с большим количеством партнеров, в таких отношениях появляются нереальные эксперименты. Поэтому надо однозначно обращаться за помощью к специалистам».
Сексоголики не могут остановиться и постоянно меняют партнеров.
«Секс-зависимость формируется от того, что люди не умеют получать настоящее удовольствие. Они не уверены в том, что гарантированно нравятся своему партнеру, – объяснила психолог Наталья Холоденко в интервью «Зірковому шляху». – У них постоянно возникает этот вопрос, в итоге сексоголики стараются количеством компенсировать качество».
Смотрите программу «Зірковий шлях» в эфире канала «Украина».
Напомним,