Наталья Холоденко рассказала, как появляется секс-зависимость

Психолог Наталия Холоденко в программе «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», рассказала, что заставляет людей постоянно менять сексуальных партнеров.

Майкл Дуглас , Чарли Шин, Дэвид Духовны, Майк Тайсон – этих знаменитостей объединяет не только слава, но и зависимость от секса.

«Сексуальная зависимость – одна из самых тяжелых, – сказала во время интервью каналу «Украина» психолог Наталья Холоденко. – И здесь вообще может идти речь о психиатрии, потому что, как правило, с сексуальной зависимостью появляются субкультуры. То есть человек не просто начинает заниматься сексом с большим количеством партнеров, в таких отношениях появляются нереальные эксперименты. Поэтому надо однозначно обращаться за помощью к специалистам».

Сексоголики не могут остановиться и постоянно меняют партнеров.

«Секс-зависимость формируется от того, что люди не умеют получать настоящее удовольствие. Они не уверены в том, что гарантированно нравятся своему партнеру, – объяснила психолог Наталья Холоденко в интервью «Зірковому шляху». – У них постоянно возникает этот вопрос, в итоге сексоголики стараются количеством компенсировать качество».

Заставить человека лечиться от сексуальной зависимости не всегда получается даже за рубежом, где люди могут пройти курс терапии в специальных центрах. Чтобы избавиться от сексоголизма, человек должен захотеть этого сам. Сделать такой шаг непросто, и очень часто из-за постоянных измен разрушаются браки. Большинство людей считает, что это попросту очередная интрижка, однако только специалисты могут объяснить, насколько тяжело человеку отказаться от секса с очередным партнером. Поэтому без профессиональной помощи в данном случае не обойтись.

Смотрите программу «Зірковий шлях» в эфире канала «Украина».

Напомним,