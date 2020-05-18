Наталья Холоденко рассказала, как появляется секс-зависимость

18 мая 2020 10:00 Александр Кива
Наталья Холоденко рассказала, как появляется секс-зависимость
Психолог Наталия Холоденко

Психолог Наталия Холоденко в программе «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», рассказала, что заставляет людей постоянно менять сексуальных партнеров.

Читайте такжеЛилия Ребрик рассказала, что ее 7-летняя дочь сама ведет страницу в Instagram
Майкл Дуглас, Чарли Шин, Дэвид Духовны, Майк Тайсон – этих знаменитостей объединяет не только слава, но и зависимость от секса.

«Сексуальная зависимость – одна из самых тяжелых, – сказала во время интервью каналу «Украина» психолог Наталья Холоденко. – И здесь вообще может идти речь о психиатрии, потому что, как правило, с сексуальной зависимостью появляются субкультуры. То есть человек не просто начинает заниматься сексом с большим количеством партнеров, в таких отношениях появляются нереальные эксперименты. Поэтому надо однозначно обращаться за помощью к специалистам».

Сексоголики не могут остановиться и постоянно меняют партнеров.

«Секс-зависимость формируется от того, что люди не умеют получать настоящее удовольствие. Они не уверены в том, что гарантированно нравятся своему партнеру, – объяснила психолог Наталья Холоденко в интервью «Зірковому шляху». – У них постоянно возникает этот вопрос, в итоге сексоголики стараются количеством компенсировать качество».

Читайте такжеСекреты молодости и красоты от Ирины Зайцевой: правила ухода за лицом замдиректора Школы леди
Заставить человека лечиться от сексуальной зависимости не всегда получается даже за рубежом, где люди могут пройти курс терапии в специальных центрах. Чтобы избавиться от сексоголизма, человек должен захотеть этого сам. Сделать такой шаг непросто, и очень часто из-за постоянных измен разрушаются браки. Большинство людей считает, что это попросту очередная интрижка, однако только специалисты могут объяснить, насколько тяжело человеку отказаться от секса с очередным партнером. Поэтому без профессиональной помощи в данном случае не обойтись.

Смотрите программу «Зірковий шлях» в эфире канала «Украина».

Напомним, 

Облако тегов

канал Украина секс психология Наталья Холоденко Зірковий шлях новости Наталия Холоденко

Материалы по теме

Что нервирует партнера в сексе больше всего: ТОП-5 основных триггеров
Психология

Что нервирует партнера в сексе больше всего: ТОП-5 основных триггеров
Неужели будет доченька? Жену Димы Монатика подозревают в третьей беременности
Новости

Неужели будет доченька? Жену Димы Монатика подозревают в третьей беременности
Мы зарабатывали 100-200 долларов в месяц: Регина Тодоренко о работе с Натальей Могилевской
Новости

Мы зарабатывали 100-200 долларов в месяц: Регина Тодоренко о работе с Натальей Могилевской
Наталья Холоденко рассказала, как появляется секс-зависимость
Новости

Наталья Холоденко рассказала, как появляется секс-зависимость

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)
Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
Женские секреты: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 11.05.2020)

Женские секреты: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 11.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 13 выпуске от 11.05.2020

Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 13 выпуске от 11.05.2020

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)
Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
Женские секреты: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 11.05.2020)

Женские секреты: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 11.05.2020)
10 лет спустя: Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания

10 лет спустя: Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK