Секреты молодости и красоты от Ирины Зайцевой: правила ухода за лицом замдиректора Школы леди

Второй заместитель директора Школы леди реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) поделилась правилами ухода за лицом.

Ирину Зайцеву можно смело назвать эталоном женственности и красоты. Она выглядит сногсшибательно. В 39 лет она получила корону Миссис «Украина-Вселенная». Прошло пять лет, но время будто не властно над ней. Как ухаживает за лицом педагог Школы леди и королева красоты?

«Моя работа связана со съемками, выступлениями со сцены, вебинарами, фотосессиями. Я провожу много времени в гриме. Это не просто легкий макияж на каждый день, а профессиональный грим, от которого сильно страдает кожа. Очень часто у меня нет времени вырваться к косметологу, но выглядеть отлично нужно всегда! Делюсь своими обязательными ритуалами ухода за лицом, которые позволяют сохранить свежий вид. Ведь королевой нужно быть не только на сцене, но и дома».

Від пацанки до панянки 4 сезон Ирина Зайцева / пресс-служба Нового канала

Долой мейкап

«Обязательно нужно снимать макияж, чтобы кожа дышала. Но даже если вы не красились, все равно очищайте лицо, ведь поры забивает не только тональный крем. У меня очень чувствительная кожа, поэтому я серьезно отношусь к выбору уходовых средств. Не пользуюсь, например, скрабом. Выбираю мягкое молочко или пенку для очистки».

Восстановить Ph

«После очищения использую тоник. Этот этап ухода за лицом многие женщины пропускают. Но тоник позволяет восстановить Ph кожи, и увлажняющие средства лучше работают».

Від пацанки до панянки 4 сезон Ирина Зайцева / пресс-служба Нового канала

Закрепить результат

«Затем применяю сыворотку и крем. Сыворотка «проваливается» в кожу и достигает более глубоких слоев. А крем «закрывает» сыворотку и питает верхний слой кожи. Важно, чтобы он подходил под тональную основу: не скатывался, не был сильно жирным, иначе тон «уплывет». Обязательно нужно пользоваться кремом под глаза: он всегда нежнее крема для лица. С апреля по сентябрь все уходовые средства должны быть с spf-защитой».

И еще немного секретов красоты

«Кроме того, что моя кожа чувствительная, она еще и очень тонкая, поэтому видны венки под глазами, а также малейшие покраснения. Мой must have – BB-крем. Он помогает скрыть эти недостатки.

Від пацанки до панянки 4 сезон Ирина Зайцева / пресс-служба Нового канала

Но главный секрет красоты: не скупитесь на себя, позвольте себе качественную, проверенную косметику. Никакие бабушкины маски из огурцов и клубники не сравнятся с достижениями бьюти-индустрии».

В правдивости советов Ирины Зайцевой вы можете убедиться сами каждый понедельник в 19:00 на Новом канале в реалити «Від пацанки до панянки», посмотрев, как прекрасно она выглядит.

Напомним,