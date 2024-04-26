Як обрати сонцезахисний крем для пляжу: Повний гід

Наша стаття допоможе вам зрозуміти, які фактори враховувати при виборі SPF, водостійкості та типу продукту для забезпечення максимального захисту від сонця під час відпочинку на пляжі.

Поради щодо вибору сонцезахисного крему для пляжного відпочинку

Літо - це найкращий час для відпочинку на пляжі, але не варто забувати про палюче сонце. Воно чинить негативний вплив на нашу шкіру. Саме ультрафіолетові промені провокують старіння шкіри, появу опіків і пігментних плям. Щоб захистити її, використовується сонцезахисний крем для пляжу.

Основні фактори вибору сонцезахисного крему

SPF (Sun Protection Factor) розшифровується як фактор захисту від променів сонця. Засоби з Sun Protection Factor забезпечать безпечне перебування на сонці. Креми з SPF 15 фільтрують приблизно 93% UVB-променів, тоді як креми з SPF 30 забезпечують захист від 97% UVB-променів. Якщо ви проводите багато часу на сонці або маєте світлу шкіру, краще використовувати сонцезахисний крем з високим SPF. Також під час вибору косметики важливі інші параметри:

Водостійкість. Для купання і заняття водними видами спорту потрібен водостійкий сонцезахисний крем. Завдяки спеціальному складу він добре тримається і не змивається водою.

Широкий спектр захисту. Важливий комплексний захист від UVA і UVB променів, на це потрібно звернути увагу.

Склад. Крем має бути безпечним, не містити спирту, парабенів, ароматизаторів, барвників.

Крем не тільки захищатиме від сонця, а й бореться з пігментацією, вирівнює тон. Сонцезахисні засоби на пляж мають відповідати потребам і типу шкіри. Якщо у вас залишилися запитання, їх можна поставити експертам https://krasotashop.com/.

Типи сонцезахисних засобів

Перед тим як вибрати сонцезахисний крем рекомендуємо вивчити його види. розрізняють такі засоби:

Кремоподібні засоби легко наносяться і добре зволожують шкіру. Вони представлені в широкому асортименті та підійдуть для різних типів шкіри. Крем має густу текстуру і підходить для людей з нормальною, жирною і сухою шкірою. Деякі склади можуть бути комедогенними і викликати появу прищів або погіршення стану дерми, особливо це стосується проблемної шкіри.

Спреї користуються попитом завдяки зручності нанесення. Їх можна носити з собою і використовувати в будь-який час. Спреї швидко вбираються, засоби можна наносити поверх макіяжу без ризику зіпсувати його, що робить їх чудовим вибором для повторного нанесення захисту від сонця протягом дня.

Гелі та стіки особливо зручні для чутливих зон, таких як обличчя та губи. Засоби підходять для людей із жирною, комбінованою або схильною до акне шкірою. Гелі та стіки добре тримаються навіть під час фізичних навантажень, що робить їх ідеальним вибором для активностей на відкритому повітрі.

Деякі засоби містять охолоджувальні інгредієнти, які допомагають пом'якшити й освіжити шкіру після впливу сонячних променів. Обирайте оптимальний для вас варіант, щоб подбати про захист від ультрафіолетового випромінювання.

Як обрати сонцезахисний крем для пляжу: Повний гід / Пресслужба

Вибір сонцезахисного крему за типом шкіри

Сьогодні б'юті-ринок пропонує бюджетні засоби, продукти середнього цінового сегмента, а також косметику преміальної якості. Також є низка особливостей у продуктів для різних типів шкіри:

Жирна шкіра відрізняється блиском і маслянистістю. Сонцезахисний крем для жирної шкіри не повинен забивати пори. Слід використовувати засоби з позначкою "некомедоногенно". За недостатнього зволоження шкіра сама вироблятиме шкірне сало і стане ще більш жирною, пори стануть помітними. Тому важливо, щоб у складі були зволожувальні компоненти.

Для сухої дерми головне завдання санскрін.а - не допустити зневоднення і подбати про зміцнення ліпідного захисту. Сонцезахисний крем для сухої шкіри має потужний зволожувальний ефект і добре живить. Можна вибрати засоби з SPF20, фільтр блокуватиме більшу частину сонячних променів.

Чутлива шкіра вибаглива до складу, тому засоби мають бути без ароматизаторів, спирту. Рекомендуємо вибирати гіпоалергенний сонцезахисний крем із безпечними, натуральними компонентами. Санскрін повинен заспокоїти шкіру, мати легку консистенцію.

У складі засобів мають бути зволожувальні компоненти. Також важливі антиоксиданти, вони сприяють нейтралізації вільних радикалів. Найкращий сонцезахисний крем для відпочинку на морі

Висновок

Якісний сонцезахист - запорука здоров'я шкіри, захист від сонця і рівномірна, красива засмага без почервоніння та ознак старіння. Правильно обраний крем та інші б'юті-продукти забезпечують надійний захист від ультрафіолетових променів широкого спектра. На сайті представлена косметика від найкращих виробників.

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