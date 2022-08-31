Підтримувати красу потрібно комплексно.

Навіть від люксових кремів буде мало користі, якщо здоровий спосіб життя й ви – два діаметрально протилежні всесвіти. Але стати на істинний шлях ніколи не пізно. Прості та корисні звички зроблять догляд за собою ефективнішим та подовжать молодість.

Регулярне очищення

Шкіра потребує очищення вранці та ввечері. Під час сну організм працює над оновленням тканин. Відмерлі частинки та себум можуть стати причиною запалень та забитих пор. А вдень до цього додасться ще й міський пил, тому сприймайте очищення як невід’ємний ритуал. Обирайте засоби за типом шкіри: для жирної та комбінованої – ті, що нормалізують фізіологічний баланс, для сухої та чутливої – м’які та заспокійливі. Дійте обережно. Достатньо теплої води та легкого масажу з невеликою кількістю засобу.

Ми самі псуємо красу: як виробити корисні звички / Пресслужба

Відлущування

Щоб запобігти закупоренню пор, запаленням та втраті здорового сяяння, шкіру потрібно періодично відлущувати. Існує два способи: механічний – за допомогою скрабів, та хімічний – пілінгами з кислотами чи ферментами. Скраб з натуральними частинками (ягідними кісточками, сіллю, цукром, кавою) краще використовувати раз на 3–4 дні. Хімічні засоби варто обирати виходячи із відсотка кислот. Більш потужним користуйтесь один або кілька разів на тиждень, а ось м’якими кислотними лосьйонами можна протирати шкіру щодня.

Відновлення pH-балансу

Багато хто ігнорує цей етап і відразу після вмивання наносить основний догляд. Але тонер для обличчя – справді корисний та необхідний продукт. Після очищення важливо нормалізувати кислотно-лужний баланс, щоб шкіра залишалася еластичною, м’якою та зволоженою, не стягувалася, не лущилася та краще сприймала подальший догляд. Якщо ви поставили тонер у ряд з іншими засобами для догляду, але все одно про нього забуваєте, наклейте на скло ванної яскравий стікер-нагадування.

Захист від ультрафіолету

Усупереч поширеній думці санскрин потрібен не лише влітку. УФ-випромінювання складається з різних типів променів. Деякі з них активні цілий рік, навіть у похмуру погоду. Дерматологи радять використовувати сонцезахисні фільтри (SPF) щодня та оновлювати їх протягом дня. Але навіть одноразове нанесення вранці допоможе знизити негативний вплив сонячних променів на клітини та їхню ДНК. Деякі зволожувальні та BB-креми вже містять SPF – про це завжди написано на упаковці.

Ми самі псуємо красу: як виробити корисні звички / Пресслужба

Нормальний сон

Гормон мелатонін регулює циркадні ритми та підтримує здоров’я всього організму, але виробляється він лише у темряві. Засинаючи, відкладайте убік усі гаджети або хоча б скоротіть вечірнє дозвілля з ними до мінімуму. HEV-випромінювання (синє світло екранів) порушує природний режим сну, знижує тонус та погіршує стан шкіри. Якщо ваша робота пов’язана з комп’ютером, постарайтеся перериватись для відпочинку очей та всього тіла на короткі розминки, прогулянки чи іншу діяльність.

Споживання води

Коли ми забуваємо пити достатню кількість чистої води, шкіра та волосся стають сухими та тьмяними, швидше старіють. Ставте наповнену склянку на видне місце, поруч із комп’ютером, щоб не відриватися від роботи. Беріть із собою маленьку пляшку, коли кудись вирушаєте. Склянка води вранці натще підбадьорить травну систему не гірше, ніж контрастний душ – тіло. Це займе кілька секунд і запустить обмін речовин, підготує кишечник до роботи, допоможе ефективніше очиститись від продуктів нічного метаболізму та поповнить запас вологи в організмі. Для посилення ефекту можна додати трохи лимонного соку або ложку яблучного оцту, але тільки якщо у вас немає проблем зі шлунком.

Зміна постільної білизни

Мова про своєчасну зміну. Мало хто думає про те, як наволочка впливає на шкіру. На поверхні подушки швидко накопичуються відмерлі частинки, бактерії, пил, інші природні забруднення. Стикаючись зі шкірою під час сну, вони провокують висипання та запалення і можуть значно знижувати ефективність вечірнього догляду. Візьміть за звичку замінювати постільну білизну мінімум раз на тиждень навесні та влітку та раз на два тижні – взимку та восени.

Це лише частина тієї користі, яку ми можемо приносити нашому організму та зовнішньому вигляду щодня. Намагайтеся стежити за раціоном, їжте менше солодкого, жирного та борошняного, займайтеся спортом або хоча б робіть просту зарядку, скорочуйте споживання алкоголю та цигарок. Ваше тіло скаже вам спасибі! І ви дуже скоро побачите цю подяку в дзеркалі.