ТОП ранкових beauty-ритуалів від королеви краси Альони Кононенко

Альона Кононенко — не лише королева краси, а й справжній експерт у догляді за собою.

Її бездоганна шкіра, енергія та сяючий вигляд — результат багаторічної роботи над собою. Альона ділиться своїми улюбленими ритуалами краси, які допомагають їй залишатися в ідеальній формі та випромінювати впевненість.

Свій ранок Альона починає з раннього пробудження — приблизно о 8-й ранку. Насамперед вона випиває склянку теплої води — цей простий ритуал запускає травлення і готує організм до нового дня. Далі — ретельний догляд за шкірою: очищувальний засіб, лосьйон і крем, які вона змінює залежно від потреб шкіри. Наразі Альона користується професійною косметикою, яку їй підбирають косметологи відповідно до її типу шкіри та індивідуальних потреб. Вона радить жінкам та дівчатам також дослухатися до рекомендацій фахівців з косметології, щоб підібрати найефективніший догляд.

Ще один обов’язковий елемент ранкового догляду — патчі під очі, які Альона тримає близько 20 хвилин, насолоджуючись улюбленою кавою. Вона відмовилася від коров’ячого молока через його негативний вплив на організм, віддаючи перевагу кокосовому, мигдалевому або соєвому молоку, які чудово поєднуються з кавою. Також вона радить обмежити споживання солі та цукру, щоб шкіра залишалася сяючою та здоровою. Після зняття патчів красуня наносить під очі сироватку, а потім крем, що допомагає довше зберігати зволоження.

Здоров’я та вітаміни

Альона Кононенко приділяє особливу увагу здоров’ю. Живучи в ОАЕ, де якість води не найкраща, а повітря більш сухе, українська королева краси регулярно перевіряє стан своєї шкіри, здоров’я та баланс вітамінів. Вона радить спочатку з’ясувати, яких саме вітамінів бракує організму, перш ніж їх приймати, оскільки надлишок може бути так само шкідливим, як і нестача.

Альона Кононенко / Пресслужба

Альона вважає особливо корисними:

Вітамін D — для покращення стану шкіри та волосся.

Омега-3 — для загального зміцнення організму.

Колаген — оскільки після 25 років його вироблення сповільнюється, а він необхідний для збереження пружності шкіри.

Мінімум макіяжу та догляд за тілом

Цікавий факт: Альона Кононенко намагається обходитися без тонального крему, але за потреби використовує засоби з SPF-захистом.

Окрему увагу вона приділяє догляду за тілом:

зволожувальні креми та олії,

оливкова олія після душу,

регулярне скрабування шкіри (2-3 рази на тиждень).

Альона Кононенко / Пресслужба

Фізична активність та косметичні процедури

Щодня Альона знаходить час для тренувань у залі, вважаючи їх важливою частиною догляду за собою. Навіть 10 хвилин руху допомагають підтримувати тіло у тонусі. Вона надає перевагу вправам на гнучкість, прес та сідниці.

Крім того, у її графіку обов’язкові щотижневі косметичні процедури:

масаж,

пресотерапія,

LPG-масаж.

Альона Кононенко / Пресслужба

Заряд позитиву на день

І, нарешті, найважливіший ритуал — посмішка. Альона починає кожен ранок із вдячності. Вона вірить, що вода та їжа несуть не лише фізичну, а й емоційну енергію. Усвідомлено насолоджуючись смаком і користю їжі, вона наповнюється позитивом на весь день.

Альона Кононенко / Пресслужба

Ритуали краси допомагають Альоні зберігати природну красу. У 36 років, маючи двох дітей, вона виглядає значно молодшою — і це найкращий доказ ефективності її підходу до догляду за собою.

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