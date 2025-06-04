Юліанна Дружиніна з Луцька стала "Mrs. Ukraine World International" та представить нашу країну на міжнародному фіналі в США

PR 4 червня 2025 14:25 Редакция
Юліанна Дружиніна з Луцька стала
Юліанна Дружиніна з Луцька стала "Mrs. Ukraine World International"
Пресслужба

Луцьк, Україна – Успішна бізнесвумен і мати чотирьох синів Юліанна Дружиніна здобула титул "Mrs. Ukraine World International", який став символом української сили та жіночності.

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Перемога Юліанни Дружиніної у конкурсі краси вдруге підкреслює, що українські жінки здатні досягати великих висот, поєднуючи кар'єру з сімейними цінностями.

Конкурс "Mrs. Ukraine World International " проходив у незвичних умовах через війну, але, за словами Юліанни , це не завадило її участі в заході.

"Коли розпочалася війна, всі підготовки до живих виступів зірвались, проте мені все ж пощастило стати учасницею у 2022 році. У 2023 році комітет з Маямі обрав мене для фіналу, і вже в серпні 2025 року відбудеться масштабний конкурс Mrs. World International", – поділилася Юліанна.

Юліанна Дружиніна з Луцька стала "Mrs. Ukraine World International" / Пресслужба

"Корона "Mrs. Ukraine World International" – це не просто прикраса, а визнання моїх досягнень та приклад натхнення для інших жінок", – зазначила Юліанна в своєму інтерв'ю.

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Переможниця конкурсу отримає честь представляти Україну на міжнародному рівні, і Юліанна радісно заверила: "Я зроблю це з гордістю!"

Ця талановита учасниця, яка також отримала премію "Жінка третього тисячоліття", є успішним тренером і чемпіоном світу з перманентного макіяжу, а її бренд підтримують більше тисячі майстрів. Вона активно готується до фіналу, працюючи над національним костюмом. "Це буде білий янгол з довгими крилами, на яких зображені червоні тризуби та плаття в українських орнаментах. Я хочу донести нашу біль і силу української жінки", – зазначила вона.

Юліанна Дружиніна з Луцька стала "Mrs. Ukraine World International" / Пресслужба

Конкурс "Mrs.  World International " представляє красу та успіх жінок зі всього світу і надає платформу для самореалізації. В Україні конкурс "Mrs. Ukraine World International" є частиною глобального заходу, який відзначає досягнення заміжніх жінок у професійній та сімейній сферах.

Юліанна Дружиніна є живим прикладом незламності укрїнських жінок і того, як кожна із нас може поєднувати успішну кар'єру з роллю матері та активним лідерством у суспільстві, стаючи натхненням для багатьох.

Юліанна Дружиніна з Луцька стала "Mrs. Ukraine World International" / Пресслужба

Нагадаємо, 

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новини краса Юліанна Дружиніна Mrs. Ukraine World International

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