Секреты Екатерины Кухар: как прима-балерина остается стройной на карантине

1 мая 2020 17:00 Александр Кива
Секреты Екатерины Кухар: как прима-балерина остается стройной на карантине
Секреты Екатерины Кухар: как прима-балерина остается стройной на карантине

Балерина Екатерина Кухар знает, как остаться в отличной форме во время карантина, о чем поделилась в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Прима-балерина Екатерина Кухар предложила необычное начало утра.

«Когда вы просыпаетесь, то перекатитесь калачиком с кровати на тренировочный коврик, – посоветовала Екатерина Кухар в программе «Зірковий шлях». – И пошли: пресс – раз, два, раз, два. Затем покрутили хулахуп, чтобы была осиная талия, и после этого устраиваем танец живота».

Даже в обычной уборке балерина видит возможность для активных действий.

«Пыль появляется раз в три дня, с ней нужно бороться. Вытирая ее, мы двигаемся, – сказала Екатерина Кухар на канале «Украина». – Готовим еду, режем, моем овощи и фрукты – напрягаем руки. И вот так целый день при деле».

Психолог Светлана Арефния успокаивает - во время пандемии организм сам тянется к еде. И это - нормально.

«Человеческий организм для того, чтобы защитить себя должен думать о том, как поесть, поспать и размножаться. Поэтому начинаем в стрессовой ситуации таким образом якобы снимать стресс. Или заедать. Или запивать, либо активно заниматься сексом», - сказала специалист на канале «Украина».

Смотрите программу «Зірковий шлях» в эфире канала «Украина».

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