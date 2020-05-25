Наречена для тата 3 сезон: канал СТБ рассекретил дату премьеры шоу

Стало известно, когда зрители увидят долгождунную премьеру на СТБ — третий сезон проекта Наречена для тата.

После финального пост-шоу Холостяк-10 романтические пятничные вечера на СТБ не заканчиваются. 5 июня в 19:00 стартует 3 сезон проекта Наречена для тата , в котором построить отношения попробуют сразу 8 завидных холостяков!

Третий сезон романтического реалити «Наречена для тата» особенный, в первую очередь, рекордным количеством героев – встретить любовь в проекте надеются 8 одиноких пап из разных уголков Украины: Чернигова, Кривого Рога, Харькова, Киева.

«В этом году у нас очень интересные папы – например, чемпион мира по пауэрлифтингу, хиромант, многодетный отец, дауншифтер-изобретатель веломобилей, банковский работник, боксер и даже миллионер! Одного из одиноких пап к нам на проект «привела» его экс-жена, потому что очень хотела найти ему невесту. Однако был у нас и такой случай, когда бывшая настроила достаточно козней против потенциальной невесты, – рассказывает директор творческой студии СТБ, создающей романтические реалити «Холостяк» и «Наречена для тата» Анна Калина. – Опыт предыдущих двух сезонов, в каждом из которых сошлись пары – Таня и Юра Шпильки из первого стали семьей, и Гриша с Витой со второго сезона уже помолвлены – очень прибавляет нам азарта и уверенности в этом проекте. Немного раскрою карты, в третьем сезоне мы тоже очень ждем хеппи-энд. И лично для меня, этот сезон – самый интересный!»

Кроме того, впервые за все сезоны свидания героев пройдут не только в Украине, но и за ее пределами!

«Наречена для тата» – это первая адаптация популярного в Америке шоу «Single Dad Seeking» компании Discovery Media Ventures, которое помогает одиноким папам найти новую любовь и маму для своих детей, а женщинам, отчаявшимся встретить вторую половинку, наконец-то обрести долгожданную семью.

Среди героев, подавших заявки, опытные психологи с помощью специальной программы совместимости, подбирают пары, учитывая предпочтения мужчин и женщин об идеальной второй половинке. По правилам проекта, героини проживают 1 месяц в доме мужчин и их детей. Все это время они вместе занимаются бытом, уделяют время детям, устраивают свидания, присматриваются друг к другу и пробуют построить отношения, чтобы по истечении срока принять решение – стоит им оставаться вместе или нет.

Реалити «Наречена для тата» впервые стартовало на СТБ в 2018 году. По итогам первого сезона сложилась пара – Юрий Шпилька и Татьяна Сирица. До проекта мужчина сам воспитывал 8-летнего сына Юрчика. Меньше, чем через год, пара сыграла свадьбу, и сегодня Юра и Таня стали родителями еще одного, уже общего, ребенка – Артурчика. После второго сезона проекта остались вместе отец двух дочерей Григорий Липовецкий из Израиля и Вита Гончаренко.

Смотрите третий сезон романтического реалити «Наречена для тата» каждую пятницу с 5 июня в 19:00 на СТБ.

Напомним,