Как долго я тебя ждала: на СТБ — премьера новой мелодрамы о всепреодолевающей любви

25 мая в 20:15 на телеканале СТБ стартует сериал Как долго я тебя ждала производства «Киевтелефильм».

16-серийная мелодрама расскажет о всепреодолевающей любви, которая не угасает даже спустя долгие годы разлуки.

Главные герои «Как долго я тебя ждала» - влюбленные Жанна и Роман – мечтают о счастливой совместной жизни, но все рушится, когда парня обвиняют в убийстве лучшей подруги Жанны. Роман не виновен в преступлении, его подставляет отец Жанны – подполковник милиции Валерий. По его мнению, избранник дочери недостаточно хорош для нее, поэтому он «заказывает» смерть парня на зоне. Узнав это, Жанна идет на сделку с местным бизнесменом, криминальным авторитетом Славой Карповым, который пытается скрыть свою импотенцию. Она соглашается на фиктивный брак, а Рома взамен получает защиту и особые условия содержания в тюрьме. Проходят годы. Роман и Жанна учатся жить без любви, но судьба вновь сводит их…Только теперь хладнокровный, циничный Рома считает бывшую невесту предательницей, не подозревая, что все эти годы она его ждала…

“Наша история очень непростая, эмоциональная и поучительная. Я верю, что зрители проникнутся судьбами героев и будут переживать за них, как за своих близких. Вас ждет не просто трагическая история любви, разделенная годами, а и целый ряд экшн сцен. Нам удалось собрать на площадке очень сильную команду, которая по-настоящему жила проектом”, - говорит режиссер Валерий Ибрагимов.

Также зрители увидят известных актеров в неожиданных амплуа. Например, зачастую брутальный Сергей Векслер сыграет импотента Славу Карпова, а Алексей Зубков впервые сыграет главного антагониста.

Как долго я тебя ждала — с 25 мая в 20:15 на канале СТБ.

Напомним,