«Плюс-сайз» модель Эшли Грэм показала первые фото с новорожденным сыном
Одна из самых известных моделей в сегменте «плюс-сайз» Эшли Грэм стала мамой две недели назад!
В 6 часов вечера 18 января мы с радостью приветствовали в этом мире 3, 4 килограмма чистой любви. Знакомство с сыном наполнило наши сердца невероятным счастьем!— отметила Эшли в подписи.
Она также добавила, что в скором времени родители покажут сына фанатам.
Не могу дождаться этого момента!
Эшли стала мамой 18 января 2020 года. На протяжении 9 месяцев модель делилась всеми своими чувствами и ощущениями со своими подписчиками, показывала и занятия спортом, и изменения, произошедшие с ее телом.
Напомним,