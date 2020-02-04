«Плюс-сайз» модель Эшли Грэм показала первые фото с новорожденным сыном

Одна из самых известных моделей в сегменте «плюс-сайз» Эшли Грэм стала мамой две недели назад!

31-летняя модель Эшли Грэм опубликовала в социальной сети Instagram трогательные фотографии с новорожденным сыном!

В 6 часов вечера 18 января мы с радостью приветствовали в этом мире 3, 4 килограмма чистой любви. Знакомство с сыном наполнило наши сердца невероятным счастьем!

— отметила Эшли в подписи.

Она также добавила, что в скором времени родители покажут сына фанатам.

Не могу дождаться этого момента!

Поклонники пришли в восторг от таких милых и искренних снимков. Они с нетерпением ждали вестей от своей любимицы, которая после родов взяла небольшой перерыв в общении с фанатами, чтобы побыть наедине с семьей.

Эшли стала мамой 18 января 2020 года. На протяжении 9 месяцев модель делилась всеми своими чувствами и ощущениями со своими подписчиками, показывала и занятия спортом, и изменения, произошедшие с ее телом.

Напомним,