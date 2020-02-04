«Плюс-сайз» модель Эшли Грэм показала первые фото с новорожденным сыном

4 февраля 2020 10:30 Алла Лысак
«Плюс-сайз» модель Эшли Грэм показала первые фото с новорожденным сыном
Эшли Грэм /https://www.instagram.com/ashleygraham

Одна из самых известных моделей в сегменте «плюс-сайз» Эшли Грэм стала мамой две недели назад!

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31-летняя модель Эшли Грэм опубликовала в социальной сети Instagram трогательные фотографии с новорожденным сыном!

В 6 часов вечера 18 января мы с радостью приветствовали в этом мире 3, 4 килограмма чистой любви. Знакомство с сыном наполнило наши сердца невероятным счастьем!
 —  отметила Эшли в подписи.

Она также добавила, что в скором времени родители покажут сына фанатам.

Не могу дождаться этого момента!

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Поклонники пришли в восторг от таких милых и искренних снимков. Они с нетерпением ждали вестей от своей любимицы, которая после родов взяла небольшой перерыв в общении с фанатами, чтобы побыть наедине с семьей. 

Эшли стала мамой 18 января 2020 года. На протяжении 9 месяцев модель делилась всеми своими чувствами и ощущениями со своими подписчиками, показывала и занятия спортом, и изменения, произошедшие с ее телом. 

Напомним,

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