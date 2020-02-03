Гороскоп на 4 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака

3 февраля 2020 13:30 Алла Лысак
Гороскоп на 4 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 4 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 04.02.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 4 февраля 2020, вторник.

Знак месяца —  Водолей (21 января - 18 февраля).            

Гороскоп Овен. Сегодня вы поставите перед собой цель, которую сможете достичь, несмотря на разного рода препятствия. 

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Гороскоп Телец. Астрологи настоятельно советуют в этот день отказаться хотя бы от некоторых вредных привычек, чтобы избавиться от надоедливого дискомфорта. 

Гороскоп Близнецы. На этот день желательно не планировать важных дел, из-за усталости вы не сможете их завершить в необходимые сроки. 

Гороскоп Рак. Вы можете сами спровоцировать конфликт, о котором потом пожалеете. Советуем контролировать слова и эмоции.

Гороскоп Лев. Если возникнут финансовые проблемы, обращайтесь к близким или друзьям, кредиты в это время брать не рекомендуется. 

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Гороскоп Дева. Не будьте слишком предвзятыми по отношению к своим близким, конкретно сегодня ваше острое словечко может обернуться очень неприятными последствиями для некоторых людей.

Гороскоп Весы. Вам будет сложно настроиться на рабочую волну, поэтому не стоит брать на себя ответственность еще и за того парня. 

Гороскоп Скорпион. Излишняя подозрительность в отношении самых близких может привести к охлаждению. 

Гороскоп Стрелец. Не время принимать решения, которые повлияют на вашу карьеру, пока вам не хватает информации для объективной оценки ситуации. 

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Гороскоп Козерог.  Астрологи советуют быть сдержанным как на работе, так и дома. Вы хотите высказаться, но это не приведет ни к чему положительному, лишь спровоцирует ссору.

Гороскоп Водолей.  Не исключено, что вам придется мирить близких или разбираться в причинах их конфликта.

В этом случае важно услышать сторону каждого участника ссоры. 

Гороскоп Рыбы. Пора подумать о себе, о своем здоровье и делах, которые приносят вам удовлетворение. 

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