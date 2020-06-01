Наречена для тата 3 сезон: ТОП-10 интересных фактов о проекте на СТБ

1 июня 2020 10:00 Александр Кива
Наречена для тата 3 сезон: ТОП-10 интересных фактов о проекте на СТБ
ТОП-10 интересных фактов о третьем сезоне Наречена для тата

После выхода финального пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» романтические вечера на СТБ не заканчиваются. Уже в эту пятницу, 5 июня, в 19:00 стартует третий сезон реалити «Наречена для тата».

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10 интересных фактов о проекте Наречена для тата-3 – в материале.

  1. Третий сезон отличится рекордным количеством героев: 8 пап, 8 потенциальных невест и 15 детей!
  2. Широкая география участников: Чернигов, Кривой Рог, Харьков, Киев и т.д.
  3. Яркие отцы-одиночки. Среди них: миллионер, боксер, изобретатель, хиромант, чемпион мира по пауэрлифтингу.
  4. Впервые на проекте построить отношения попробует многодетный папа.
  5. У героев сезона невероятные жизненные истории: впервые на проект обратилась экс-супруга с просьбой найти невесту для бывшего мужа!
  6. А еще одна экс-жена попытается вмешаться и даже испортить новые отношения героя.
  7. Порой события будут развиваться очень драматично: один из героев даже оказался на операционном столе!
  8. Телезрители увидят яркие и неожиданные свидания: от планетария до собачьего приюта.
  9. Впервые за все сезоны свидания героев пройдут не только в Украине, но и за ее пределами!
  10. Сезон не обойдется без личных откровений, настоящих чувств, а также скандальных историй и конфликтов.

Смотрите 1 выпуск 3 сезона романтического реалити «Наречена для тата» 5 июня в 19:00 на СТБ!

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