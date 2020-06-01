Наречена для тата 3 сезон: ТОП-10 интересных фактов о проекте на СТБ
После выхода финального пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» романтические вечера на СТБ не заканчиваются. Уже в эту пятницу, 5 июня, в 19:00 стартует третий сезон реалити «Наречена для тата».
- Третий сезон отличится рекордным количеством героев: 8 пап, 8 потенциальных невест и 15 детей!
- Широкая география участников: Чернигов, Кривой Рог, Харьков, Киев и т.д.
- Яркие отцы-одиночки. Среди них: миллионер, боксер, изобретатель, хиромант, чемпион мира по пауэрлифтингу.
- Впервые на проекте построить отношения попробует многодетный папа.
- У героев сезона невероятные жизненные истории: впервые на проект обратилась экс-супруга с просьбой найти невесту для бывшего мужа!
- А еще одна экс-жена попытается вмешаться и даже испортить новые отношения героя.
- Порой события будут развиваться очень драматично: один из героев даже оказался на операционном столе!
- Телезрители увидят яркие и неожиданные свидания: от планетария до собачьего приюта.
- Впервые за все сезоны свидания героев пройдут не только в Украине, но и за ее пределами!
- Сезон не обойдется без личных откровений, настоящих чувств, а также скандальных историй и конфликтов.
Смотрите 1 выпуск 3 сезона романтического реалити «Наречена для тата» 5 июня в 19:00 на СТБ!