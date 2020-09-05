Невеста Владимира Остапчука резко отреагировала на волну негатива в адрес любимого

5 сентября 2020 15:00 Катерина Даниленко
Невеста Владимира Остапчука резко отреагировала на волну негатива в адрес любимого
Телеведущий Владимир Остапчук с невестой Кристиной Горняк
социальная сеть Instagram

Из-за громкого развода и нового романа личная жизнь Владимира Остапчука постоянно на слуху.

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Телеведущий уже сделал предложение своей любимой и готовится к свадьбе, но страсти в Сети не утихают. На страницах Владимира Остапчука и Кристины Горняк можно встретить огромное количество негативных комментариев под их общими фото. В недавнем интервью нотариус рассказала, как относится к хейту в свой адрес.

Девушка телеведущего не понимает, когда прекратится эта травля и почему все обратили внимание именно на его развод.

Когда это закончится. Почему все прицепились к Остапчуку? В обществе, в частности в шоу-бизнесе, очень много пар, которые развелись, разошлись, оставили жен с детьми и тому подобное. Никто о них не говорит. А Вова почему-то за них всех понес наказание,
– возмутилась Горняк.

Телеведущий Владимир Остапчук с невестой Кристиной Горняк / социальная сеть Instagram

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Сам шоумен уверен, что такая ситуация сложилась из-за того, что он сам показывал идеальную картинку семейной жизни в соцсетях и на публике, хотя он и его бывшая супруга уже давно не ладили.

Это очень меня закалило. Часть хейта, которая льется на меня, получает Кристина. И она вообще ни в чем не виновата. Почему я? Мне кажется потому, что я сделал слишком идеальную картинку в социальных сетях и интервью. Наверное, был не прав,
– заявил Владимир.

Напомним,

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