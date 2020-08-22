Владимир Остапчук выясняет отношения с бывшей женой в Instagram: скандал в Сети

22 августа 2020 15:00 Катерина Даниленко
Владимир Остапчук выясняет отношения с бывшей женой в Instagram: скандал в Сети
Телеведущий Владимир Остапчук
социальная сеть Instagram

На днях шоумен Владимир Остапчук сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Кристине Горняк, однако страсти касательно его развода не утихают до сих пор.

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Телеведущий эмоционально отреагировал на один из яростных комментариев под своим постом. Артист думает, что такое сообщение могла написать его бывшая супруга Елена Войченко, зарегистрировавшись под чужим именем.

Под снимком Владимира и Кристины, девушка по имени Илона, отметила, что его новая невеста невероятно похожа на экс-супругу. Девушка не понимает, как Остапчук мог так поступить с женщиной, которая 14 лет его поддерживала.

Ваша новая девушка уж очень похожа на бывшую жену. Не понимаю, как можно отказаться от той, которая была рядом всегда, и в трудную минуту тогда, когда вы были просто парнем из небольшого города. Ту, которая помогала стать известным. Вот мужик добился успеха, конечно, зачем жена теперь нужна,
‒ написала таинственная незнакомка.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк / социальная сеть Instagram

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Владимир не смог пройти мимо такого комментария. Шоумен попросил бывшую не лезть в его личную жизнь и вспомнить о детях, которые якобы уже два месяца живут у его родителей в Умани.

Лена, если ты пишешь с чужого аккаунта, я тебя попрошу ‒ оставь уже меня в покое и живи своей жизнью. И забери уже в Киев детей, они 2 месяца у бабушек в Умани, я не могу все время мотаться по 500 км туда/назад,
‒ попросил Остапчук.

Напомним,

Владимир Остапчук с экс-женой и детьми / социальная сеть Instagram
 

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