Владимир Остапчук выясняет отношения с бывшей женой в Instagram: скандал в Сети
На днях шоумен Владимир Остапчук сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Кристине Горняк, однако страсти касательно его развода не утихают до сих пор.
Под снимком Владимира и Кристины, девушка по имени Илона, отметила, что его новая невеста невероятно похожа на экс-супругу. Девушка не понимает, как Остапчук мог так поступить с женщиной, которая 14 лет его поддерживала.
Ваша новая девушка уж очень похожа на бывшую жену. Не понимаю, как можно отказаться от той, которая была рядом всегда, и в трудную минуту тогда, когда вы были просто парнем из небольшого города. Ту, которая помогала стать известным. Вот мужик добился успеха, конечно, зачем жена теперь нужна,‒ написала таинственная незнакомка.
Лена, если ты пишешь с чужого аккаунта, я тебя попрошу ‒ оставь уже меня в покое и живи своей жизнью. И забери уже в Киев детей, они 2 месяца у бабушек в Умани, я не могу все время мотаться по 500 км туда/назад,‒ попросил Остапчук.
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