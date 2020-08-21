Режиссер сериала "Евродиректор" Гарик Бирча поделился воспоминаниями о школе

Премьерные серии сериала "Евродиректор" выходят на телеканале ТЕТ с понедельника по пятницу в 19:15.

По случаю премьеры режиссер сериала Гарик Бирча поделился воспоминаниями о школе. Все интересные подробности – читайте в нашем материале.

Первая двойка

Первую двойку за поведение Гарику поставили еще в начальной школе. В дневнике было написано: «На уроке ел конфету». Возможно, учитель волновался, что Гарик дома недоедает.

Прогулы

Уроки Гарик Бирча прогуливал редко, а когда такое происходило, то уходил со школы всем классом.

Но однажды Гарик сказал, что у него болит живот, чтобы уйти с последнего урока, а сам вместо этого с друзьями играл в футбол. Конечно, их заметила учительница, у которой отпросился Гарик.

Родителей к директору

Гарик не был примерным учеником, но и хулиганом также не был. Поэтому его родителей к директору не вызывали, все конфликты он решал внутри школы.

Школьный стыд

Больше всего в школьные годы Гарику было стыдно за тройки. Это случалось редко, но ему было неудобно перед родителями и старшей сестрой, которая была отличницей.

Фраза на всю жизнь

Фраза, которую Гарик запомнил со школьных времен: «В жизни тебя не всегда будут ждать цветы». Это сказал отец – главный учитель Гарика.

А школьные ситуации, которые происходят с учителями, учениками и приезжим иностранным директором Даниэлем Янсеном и которые режиссировал Гарик Бирча, смотрите по будням в 19:15 на телеканале ТЕТ в сериале "Евродиректор".

Напомним,