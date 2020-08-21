Режиссер сериала "Евродиректор" Гарик Бирча поделился воспоминаниями о школе
Премьерные серии сериала "Евродиректор" выходят на телеканале ТЕТ с понедельника по пятницу в 19:15.
Первая двойка
Первую двойку за поведение Гарику поставили еще в начальной школе. В дневнике было написано: «На уроке ел конфету». Возможно, учитель волновался, что Гарик дома недоедает.
Прогулы
Но однажды Гарик сказал, что у него болит живот, чтобы уйти с последнего урока, а сам вместо этого с друзьями играл в футбол. Конечно, их заметила учительница, у которой отпросился Гарик.
Родителей к директору
Гарик не был примерным учеником, но и хулиганом также не был. Поэтому его родителей к директору не вызывали, все конфликты он решал внутри школы.
Школьный стыд
Больше всего в школьные годы Гарику было стыдно за тройки. Это случалось редко, но ему было неудобно перед родителями и старшей сестрой, которая была отличницей.
Фраза на всю жизнь
А школьные ситуации, которые происходят с учителями, учениками и приезжим иностранным директором Даниэлем Янсеном и которые режиссировал Гарик Бирча, смотрите по будням в 19:15 на телеканале ТЕТ в сериале "Евродиректор".
Напомним,