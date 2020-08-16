Слава Каминская воссоединилась с бывшим мужем на отдыхе в Одессе ‒ фото

В последнее время певица Слава Каминская частенько подогревает слухи о личной жизни.

После развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским артистка официально не представляла публике своего нового возлюбленного, однако и не отрицала тот факт, что состоит в отношениях с экс-членом правления НАК «Нафтогаз», народным депутатом Украины 7 созыва Сергеем Кацубой.

Слава Каминская и Сергей Кацуба / социальная сеть Instagram

Правда, в последнее время знаменитость все чаще можно заметить в компании Каминского. Сама солистка «НеАнгелов» утверждает, что просто сумела наладить связь с отцом своих детей ради их счастливой жизни. По ее словам, она с экс-мужем трансформировала любовь в дружбу.

Слава Каминская с экс-мужем Эдгаром Каминским / социальная сеть Instagram

Так, недавно исполнительница и пластический хирург позировали в обнимку на одном из кадров в Instagram. Звезда заявила, что именно такими их видят дети. Сейчас же Слава обнародовала кадр с отдыха в Одессе, где вместе с мужем и детьми весело проводит время.

Звездное семейство остановилось в элитном пляжном комплексе NEMO Beach Club. В кадре бывшие возлюбленные запечатлены в бассейне и на кровати с детьми, укрывшись полотенцами.

Дельфин и русалка, они, если честно...

‒ такую подпись артистка оставила под фото.

Слава Каминская с экс-мужем и детьми на отдыхе в Одессе / социальная сеть Instagram

«Идеальная семья! Миритесь уже», «Пройдёт время, тогда вы поймёте, что вы все же пара», «Замечательная семья», «Вы большие молодцы, что сумели остаться в таких теплых отношениях», «Эд, одумайся, пока Славу не увели», ‒ пишут в комментариях фолловеры.

Напомним,

Слава Каминская с экс-мужем Эдгаром Каминским / социальная сеть Instagram