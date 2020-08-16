Слава Каминская воссоединилась с бывшим мужем на отдыхе в Одессе ‒ фото

16 августа 2020 17:00 Катерина Даниленко
Слава Каминская воссоединилась с бывшим мужем на отдыхе в Одессе ‒ фото
Певица Слава Каминская с экс-супругом Эдгаром Каминским
социальная сеть Instagram

В последнее время певица Слава Каминская частенько подогревает слухи о личной жизни.

Читайте такжеЯ объелась: Наталья Рудова опровергла слухи о своей беременности
После развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским артистка официально не представляла публике своего нового возлюбленного, однако и не отрицала тот факт, что состоит в отношениях с экс-членом правления НАК «Нафтогаз», народным депутатом Украины 7 созыва Сергеем Кацубой.

Слава Каминская и Сергей Кацуба / социальная сеть Instagram

Правда, в последнее время знаменитость все чаще можно заметить в компании Каминского. Сама солистка «НеАнгелов» утверждает, что просто сумела наладить связь с отцом своих детей ради их счастливой жизни. По ее словам, она с экс-мужем трансформировала любовь в дружбу.

Слава Каминская с экс-мужем Эдгаром Каминским / социальная сеть Instagram

Так, недавно исполнительница и пластический хирург позировали в обнимку на одном из кадров в Instagram. Звезда заявила, что именно такими их видят дети. Сейчас же Слава обнародовала кадр с отдыха в Одессе, где вместе с мужем и детьми весело проводит время.

Звездное семейство остановилось в элитном пляжном комплексе NEMO Beach Club. В кадре бывшие возлюбленные запечатлены в бассейне и на кровати с детьми, укрывшись полотенцами.

Дельфин и русалка, они, если честно...
‒ такую подпись артистка оставила под фото.

Слава Каминская с экс-мужем и детьми на отдыхе в Одессе / социальная сеть Instagram

Читайте такжеОткрывается с другой стороны: Alyona Alyona шокировала исполнением лирической песни
«Идеальная семья! Миритесь уже», «Пройдёт время, тогда вы поймёте, что вы все же пара», «Замечательная семья», «Вы большие молодцы, что сумели остаться в таких теплых отношениях», «Эд, одумайся, пока Славу не увели», ‒ пишут в комментариях фолловеры.

Напомним,

Слава Каминская с экс-мужем Эдгаром Каминским / социальная сеть Instagram

Эдгар Каминский с сыном / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд отдых звезд разводы звезд социальные сети Эдгар Каминский фото новости Слава Каминская

Материалы по теме

Мое лучшее творение: Светлана Лобода показала подросших дочерей на отдыхе в Турции
Новости

Мое лучшее творение: Светлана Лобода показала подросших дочерей на отдыхе в Турции
Горячие кадры: Даша Астафьева обнажилась в библиотеке
Новости

Горячие кадры: Даша Астафьева обнажилась в библиотеке
Спорт-кэжуал и золотые цепи: Потап и Настя Каменских в стильных нарядах прогулялись столицей
Новости

Спорт-кэжуал и золотые цепи: Потап и Настя Каменских в стильных нарядах прогулялись столицей
Будь в тренде: Андре Тан рассказал, из чего должен состоять женский осенний гардероб
Новости

Будь в тренде: Андре Тан рассказал, из чего должен состоять женский осенний гардероб

Популярное на сайте

Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея

Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея
Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе

Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе
14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
11 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

11 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)
Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)

Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK