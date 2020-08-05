Слава Каминская заинтриговала публику теплыми фото с бывшим мужем
Год назад в жизни Славы Каминской произошли кардинальные перемены.
Рассталась звездная пара без скандалов. Также мирно Славе и Эдгару удалось уладить вопрос воспитания своих двоих детей – сына Леонарда и дочери Лауры.
В хороших отношениях певица и хирург остаются и сейчас. Время от времени пара проводит время вместе. Буквально недавно Слава и Эдгар утроили небольшой уик-энд вместе детьми.
В комментариях к публикации Слава рассказала, как им с бывшим мужем удалось «трансформировать» отношения.
Когда заканчиваются отношения, любовь обязательно трансформируется. И мне очень больно наблюдать за парами, чьи разборки молниеносно ломают судьбы, а дети превращаются в объект манипуляций, - рассказывает солистка «НеАнгелов». - Мы с Эдгаром проделали длительную и важную работу, трансформировав любовь в дружбу, тотальное взаимопонимание и теплые, доверительные отношения двоих осознанных родителей. Наши дети получают достаточно внимания с обеих сторон, нам с их отцом нечего делить и тем более мериться, кто круче.