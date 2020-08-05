Слава Каминская заинтриговала публику теплыми фото с бывшим мужем

5 августа 2020 15:55 Юлия Крутиева
Слава Каминская заинтриговала публику теплыми фото с бывшим мужем
Певица Слава Каминская
instagram.com/babaslavka

Год назад в жизни Славы Каминской произошли кардинальные перемены.

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Весной прошлого года солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская развелась со своим мужем - пластическим хирургом Эдгаром Каминским, с которым она прожила в браке 5 лет.

Рассталась звездная пара без скандалов. Также мирно Славе и Эдгару удалось уладить вопрос воспитания своих двоих детей – сына Леонарда и дочери Лауры.

В хороших отношениях певица и хирург остаются и сейчас. Время от времени пара проводит время вместе. Буквально недавно Слава и Эдгар утроили небольшой уик-энд вместе детьми.

Слава Каминская с бывшим мужем / instagram.com/babaslavka
 
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На своей странице в Инстаграм  Каминская опубликовала несколько теплых фотографий с Эдгаром. Как оказалось, снимки были сделаны Леоном и Лаурой именно во время последней встречи пары. 

В комментариях к публикации Слава рассказала, как им с бывшим мужем удалось «трансформировать» отношения.

Когда заканчиваются отношения, любовь обязательно трансформируется. И мне очень больно наблюдать за парами, чьи разборки молниеносно ломают судьбы, а дети превращаются в объект манипуляций, - рассказывает солистка «НеАнгелов». - Мы с Эдгаром проделали длительную и важную работу, трансформировав любовь в дружбу, тотальное взаимопонимание и теплые, доверительные отношения двоих осознанных родителей. Наши дети получают достаточно внимания с обеих сторон, нам с их отцом нечего делить и тем более мериться, кто круче.

Слава Каминская с бывшим мужем / instagram.com/babaslavka
Напомним, 

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