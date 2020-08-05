Слава Каминская заинтриговала публику теплыми фото с бывшим мужем

Год назад в жизни Славы Каминской произошли кардинальные перемены.

Весной прошлого года солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская развелась со своим мужем - пластическим хирургом Эдгаром Каминским, с которым она прожила в браке 5 лет.

Рассталась звездная пара без скандалов. Также мирно Славе и Эдгару удалось уладить вопрос воспитания своих двоих детей – сына Леонарда и дочери Лауры.

В хороших отношениях певица и хирург остаются и сейчас. Время от времени пара проводит время вместе. Буквально недавно Слава и Эдгар утроили небольшой уик-энд вместе детьми.

Слава Каминская с бывшим мужем / instagram.com/babaslavka

На своей странице в Инстаграм Каминская опубликовала несколько теплых фотографий с Эдгаром. Как оказалось, снимки были сделаны Леоном и Лаурой именно во время последней встречи пары.

В комментариях к публикации Слава рассказала, как им с бывшим мужем удалось «трансформировать» отношения.

Когда заканчиваются отношения, любовь обязательно трансформируется. И мне очень больно наблюдать за парами, чьи разборки молниеносно ломают судьбы, а дети превращаются в объект манипуляций, - рассказывает солистка «НеАнгелов». - Мы с Эдгаром проделали длительную и важную работу, трансформировав любовь в дружбу, тотальное взаимопонимание и теплые, доверительные отношения двоих осознанных родителей. Наши дети получают достаточно внимания с обеих сторон, нам с их отцом нечего делить и тем более мериться, кто круче.

Слава Каминская с бывшим мужем / instagram.com/babaslavka

Напомним,