Супруга Владимира Остапчука похвасталась дерзким и страстным видео с телеведущем: не ванильно
15 октября телеведущий Владимир Остапчук связал себя узами брака с нотариусом Кристиной Горняк. В медовый месяц молодожены решили отправиться в Турцию.
Романтический видеоролик совсем не такой, как типичные Love Story жениха и невесты. В кадре влюбленные гуляют по ночному городу в свете фонарей, страстно целуются и наслаждаются компанией друг друга.
Мы не такие как все! И наша love story абсолютно не такая, как всегда! Я такой еще не видела, у всех всегда ванильно, а у нас все снято по нашему темпераменту! Мы просто бегали, гуляли по городу, заплетали цветы в волосы, дурачились, много целовались и именно все это можно увидеть в нашей истории любви,‒ написала в посте Кристина.
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