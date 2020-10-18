Супруга Владимира Остапчука похвасталась дерзким и страстным видео с телеведущем: не ванильно

18 октября 2020 12:00 Катерина Даниленко
Супруга Владимира Остапчука похвасталась дерзким и страстным видео с телеведущем: не ванильно
Владимир Остапчук с женой Кристиной Горняк
социальная сеть Instagram

15 октября телеведущий Владимир Остапчук связал себя узами брака с нотариусом Кристиной Горняк. В медовый месяц молодожены решили отправиться в Турцию.

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В своем микроблоге избранница шоумена показала, как проходит их отдых и поделилась с подписчиками чувственным видео, которое они сняли накануне свадьбы.

Романтический видеоролик совсем не такой, как типичные Love Story жениха и невесты. В кадре влюбленные гуляют по ночному городу в свете фонарей, страстно целуются и наслаждаются компанией друг друга.

Мы не такие как все! И наша love story абсолютно не такая, как всегда! Я такой еще не видела, у всех всегда ванильно, а у нас все снято по нашему темпераменту! Мы просто бегали, гуляли по городу, заплетали цветы в волосы, дурачились, много целовались и именно все это можно увидеть в нашей истории любви,
‒ написала в посте Кристина.

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Подписчики Кристины и Владимира в комментариях восхитились жгучей парой: «Неимоверное! Жгучее! Волшебное! Любовное безумство!», «Как круто! Как настоящее кино», «Видео заряжено на любовь», «Так красиво и стильно! Просто эстетический оргазм», «На кино 60-х похоже. Очень красиво».

Возлюбленная Владимира Остапчука Кристина Горняк / социальная сеть Instagram
 

 

 

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