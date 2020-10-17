Экс-супруг блогера Софии Стужук и отец троих детей Дмитрий Стужук умер от осложнений коронавируса
Сердце спортсмена не выдержало нагрузки.
Об этом сообщила сама София в своем микроблоге. Несколько дней мужчина находился на домашнем лечении, однако вскоре попал в реанимацию. Мужчина пережил клиническую смерть и находился в крайне тяжелом состоянии. По словам знаменитости, из-за проблем с сердечно-сосудистой системой осложнения пошли на сердце. Вскоре Дмитрий умер.
Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало,‒ написала Стужук.
Несколько дней назад 35-летний Дмитрий посвятил отдельный пост своей болезни в Instagram. Мужчина больше 8 дней болел коронавирусом и надеялся, что все самое сложное уже позади.
Я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 ‒ болезнь не эфемерная! И тяжелая… Я принял решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат. Мое состояние стабильное,‒ написал Стужук в последней публикации.
Напомним,