Экс-супруг блогера Софии Стужук и отец троих детей Дмитрий Стужук умер от осложнений коронавируса

17 октября 2020 13:00 Катерина Даниленко
Экс-супруг блогера Софии Стужук и отец троих детей Дмитрий Стужук умер от осложнений коронавируса
Блогер София Стужук с экс-супругом и детьми
социальная сеть Instagram

Сердце спортсмена не выдержало нагрузки.

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Вчера, 16 октября, от осложнений COVID-19 умер блогер Дмитрий Стужук ‒ экс-супруг одного из самых популярных блогеров украинского Instagram Софии Стужук и отец троих детей.

Блогер София Стужук / социальная сеть Instagram

Об этом сообщила сама София в своем микроблоге. Несколько дней мужчина находился на домашнем лечении, однако вскоре попал в реанимацию. Мужчина пережил клиническую смерть и находился в крайне тяжелом состоянии. По словам знаменитости, из-за проблем с сердечно-сосудистой системой осложнения пошли на сердце. Вскоре Дмитрий умер.

Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало,
‒ написала Стужук.

София Стужук с экс-мужем и детьми на море / социальная сеть Instagram

Несколько дней назад 35-летний Дмитрий посвятил отдельный пост своей болезни в Instagram. Мужчина больше 8 дней болел коронавирусом и надеялся, что все самое сложное уже позади.

Я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 ‒ болезнь не эфемерная! И тяжелая… Я принял решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат. Мое состояние стабильное,
‒ написал Стужук в последней публикации.

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По последним данным, во всем мире COVID-19 заразились 38,9 миллиона человек. От осложнений, вызванных этой болезнью, скончались более миллиона человек.

Напомним,

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