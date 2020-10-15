Доказано: группа крови влияет на вероятность заражения COVID-19

Группа крови влияет на риск заражения коронавирусом.

Тип крови человека может как снижать, так и повышать шансы заразиться коронавирусом , об этом говорили еще на старте пандемии, однако доказательств у ученых не было.

Специалисты из Дании и Канады собрали данные о 0,5 млн пациентов с коронавирусом.

Они изучили течение болезни каждого из заразившихся по медицинским картам.

Результаты исследования показали, что чаще всего подвержены заражению коронавирусом люди, имеющие вторую и четвертую группы крови. Кроме того, чаще всего в вентиляции легких нуждались пациенты, имеющие вторую и третью группы крови.

Но даже если у вас вторая или четвертая группа крови, паниковать нет причин. Сильный иммунитет может справиться с коронавирусом.

Напомним,