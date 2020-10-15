Доказано: группа крови влияет на вероятность заражения COVID-19
15 октября 2020 09:30
Алла Лысак
Доказано: группа крови влияет на вероятность заражения COVID-19
pixabay.com
Группа крови влияет на риск заражения коронавирусом.
Тип крови человека может как снижать, так и повышать шансы заразиться коронавирусом
, об этом говорили еще на старте пандемии, однако доказательств у ученых не было.
Специалисты из Дании и Канады собрали данные о 0,5 млн пациентов с коронавирусом.
Они изучили течение болезни каждого из заразившихся по медицинским картам.
Результаты исследования показали, что чаще всего подвержены заражению коронавирусом люди, имеющие вторую и четвертую группы крови. Кроме того, чаще всего в вентиляции легких нуждались пациенты, имеющие вторую и третью группы крови.
Но даже если у вас вторая или четвертая группа крови, паниковать нет причин. Сильный иммунитет может справиться с коронавирусом.
Напомним,