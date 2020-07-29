Самые распространенные мифы о крови: вы тоже верили?

29 июля 2020 09:30 Алла Лысак
Самые распространенные мифы о крови: вы тоже верили?
Самые распространенные мифы о крови: вы тоже верили?

Заблуждения о крови, в которые многие до сих пор безаговорочно верят.

Голубой крови не существует

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Голубая кровь является признаком избранности, когда-то она подтверждала право царствовать, считалась божественным клеймом и желанной для всех особенностью.

А еще кровь остается жидкостью, переносящей кислород, и для этого ей нужен гемоглобин. Наша кровь красная из-за ионов железа, бывают и другие цвета дыхательных пигментов. Например, в Англии живет Полли с голубой кровью.

Врачи заверили родителей, что на развитие девочки цвет крови не повлияет, а голубой кровь стала из-за... внутриматочной спирали.

Ее мама носила несколько лет до зачатия. 

Группы крови появились в один момент

Каждая группа крови формировалась в свое время, а начался этот процесс в период кроманьонцев. 

Началось все с первой группы крови, ее связывают с мощным иммунитетом и стабильной работой органов ЖКТ, необходимыми охотникам. Вторая группа крови развилась у земледельцев, а третья — у кочевников. Четвертая группа крови возникла совсем недавно (приблизительно 10-15 столетий назад).

Группы крови наследуются

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Группы крови не наследуются от родителей и нет 100% гарантии, что группа крови родителей подойдет, например, для переливания ребенка.

Но принципы формирования группы крови медикам известны, существуют многие генетические законы, которые иногда дают возможность спрогнозировать группу крови ребенка, а иногда — нет.

Не менее таинственным является и формирование резус-фактора.

В Европе, например, лишь у 15% людей резус-фактор отрицательный, и ребенок с таким резус-фактором может родиться у родителей с положительным резусом. 

Напомним,

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