Группа крови, у носителей которой чаще возникает сахарный диабет
Группа крови влияет не только на наш характер, но и на предрасположенность к некоторым заболеваниям.
Оказалось, что среди женщин на порядок чаще сахарный диабет диагностируется у носителей второй, третьей и четвертой групп крови, а представительницы прекрасной половины человечества с первым типом подвержены заболеванию меньше.
Результаты опубликовали специалисты из Центра исследований в области эпидемиологии и здоровья населения во Франции.
Мы выяснили, что женщины с третьей группой крови при положительном резус-факторе имеют наиболее высокие шансы заболеть диабетом, у них этот риск повышен на 35% по сравнению с первой группой и отрицательным резус-фактором.
Напомним,