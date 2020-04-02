Группа крови, у носителей которой чаще возникает сахарный диабет

2 апреля 2020 14:30 Алла Лысак
Группа крови, у носителей которой чаще возникает сахарный диабет
Группа крови, у носителей которой чаще возникает сахарный диабет
pixabay.com

Группа крови влияет не только на наш характер, но и на предрасположенность к некоторым заболеваниям.

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Ученые изучили, как тип крови человека связан с вероятностью заболеть сахарным диабетом.

Оказалось, что среди женщин на порядок чаще сахарный диабет диагностируется у носителей второй, третьей и четвертой групп крови, а представительницы прекрасной половины человечества с первым типом подвержены заболеванию меньше.

Результаты опубликовали специалисты из Центра исследований в области эпидемиологии и здоровья населения во Франции. 

Мы выяснили, что женщины с третьей группой крови при положительном резус-факторе имеют наиболее высокие шансы заболеть диабетом, у них этот риск повышен на 35% по сравнению с первой группой и отрицательным резус-фактором.

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Люди со второй группой крови на 10% более склонны к развитию этого заболевания, чем носители первой группы, у третьей группы (отрицательный резус-фактор) риски возрастают на 21%, у четвертой —  в среднем на 17%.

Напомним,

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