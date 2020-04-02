Группа крови, у носителей которой чаще возникает сахарный диабет

Группа крови, у носителей которой чаще возникает сахарный диабет

Группа крови влияет не только на наш характер, но и на предрасположенность к некоторым заболеваниям.

Ученые изучили, как тип крови человека связан с вероятностью заболеть сахарным диабетом

Оказалось, что среди женщин на порядок чаще сахарный диабет диагностируется у носителей второй, третьей и четвертой групп крови, а представительницы прекрасной половины человечества с первым типом подвержены заболеванию меньше.

Результаты опубликовали специалисты из Центра исследований в области эпидемиологии и здоровья населения во Франции.

Мы выяснили, что женщины с третьей группой крови при положительном резус-факторе имеют наиболее высокие шансы заболеть диабетом, у них этот риск повышен на 35% по сравнению с первой группой и отрицательным резус-фактором.

Люди со второй группой крови на 10% более склонны к развитию этого заболевания, чем носители первой группы, у третьей группы (отрицательный резус-фактор) риски возрастают на 21%, у четвертой — в среднем на 17%.

Напомним,