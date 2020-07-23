Сочетании группы крови и резус-фактора, повышающее риск заразиться COVID-19

23 июля 2020 10:30 Алла Лысак
Сочетании группы крови и резус-фактора, повышающее риск заразиться COVID-19
Сочетании группы крови и резус-фактора, повышающее риск заразиться COVID-19

Американские ученые считают, что группа крови и резус-фактор человека влияют на риски заразиться коронавирусом.

Читайте такжеУченые нашли способ уничтожать коронавирус за несколько секунд
Исследователи Harvard Medical School проанализировали несколько тысяч случаев инфицирования коронавирусной инфекцией и пришли к выводам, что наиболее подвержены риску подхватить инфекцию люди с третьей и четвертой группой крови, имеющие положительный резус-фактор.

Лучше всего защищены от COVID-19 люди с первой группой крови.  

Читайте такжеУченые рассказали, как поведет себя коронавирус осенью 2020 года
Исследование проводилось ретроспективным методом, ученые анализировали количество инфицированных с каждой группой крови, кроме того, учитывали тяжесть, наличие или отсутствие показаний к госпитализации и количество дней, проведенных в отделении интенсивной терапии.

Выявить связь группы крови с тяжестью течения заболевания не удалось. 

Читайте такжеИзвестная болливудская актриса заразилась коронавирусом вслед за дочкой и мужем
По словам Анахиты Дуа, автора данного исследования, результаты будут обрабатываться и в дальнейшем, чтобы понять, как группа крови может либо защищать, либо провоцировать заражение COVID-19. 

Напомним,

Облако тегов

Редкая группа крови коронавирус коронавирус 2020

Материалы по теме

Коронавирус спровоцирует новую эпидемию, считают датские ученые
Наука и техника

Коронавирус спровоцирует новую эпидемию, считают датские ученые
Уже 39 стран открыли границы для украинских путешественников: смотрите полный список
Путешествия

Уже 39 стран открыли границы для украинских путешественников: смотрите полный список
Заболевания, с которыми чаще всего путают коронавирус
Наука и техника

Заболевания, с которыми чаще всего путают коронавирус
Гороскоп на 24 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 24 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок

Популярное видео

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK