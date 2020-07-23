Сочетании группы крови и резус-фактора, повышающее риск заразиться COVID-19

Американские ученые считают, что группа крови и резус-фактор человека влияют на риски заразиться коронавирусом.

Исследователи Harvard Medical School проанализировали несколько тысяч случаев инфицирования коронавирусной инфекцией и пришли к выводам, что наиболее подвержены риску подхватить инфекцию люди с третьей и четвертой группой крови, имеющие положительный резус-фактор.

Лучше всего защищены от COVID-19 люди с первой группой крови.

Исследование проводилось ретроспективным методом, ученые анализировали количество инфицированных с каждой группой крови, кроме того, учитывали тяжесть, наличие или отсутствие показаний к госпитализации и количество дней, проведенных в отделении интенсивной терапии.

Выявить связь группы крови с тяжестью течения заболевания не удалось.

По словам Анахиты Дуа, автора данного исследования, результаты будут обрабатываться и в дальнейшем, чтобы понять, как группа крови может либо защищать, либо провоцировать заражение COVID-19.

Напомним,