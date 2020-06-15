Генетики из США назвали группу крови людей, имеющих защиту от COVID
Исследованием занялись американские генетики, работающие в компании 23andMe.
В ходе эксперимента медики проанализировали данные о заражении 75 000 американцев от 18 лет. Учитывались также факторы, которые могут повысить вероятность заражения COVID-19, например, возраст, индекс массы тела, наличие хронических заболеваний, сахарного диабета.
На втором месте обладатели второй группы крови, далее идут носители третьей группы крови, а чаще всего заражались люди с четвертой группой крови.
Напомним,