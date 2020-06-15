Генетики из США назвали группу крови людей, имеющих защиту от COVID

15 июня 2020 10:30 Алла Лысак
Генетики из США назвали группу крови людей, имеющих защиту от COVID
Генетики из США назвали группу крови людей, имеющих защиту от COVID-19
pixabay.com

Исследованием занялись американские генетики, работающие в компании 23andMe.

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Исследователи решили узнать, носители какой группы крови менее подвержены заражению новым коронавирусом.  

В ходе эксперимента медики проанализировали данные о заражении 75 000 американцев от 18 лет. Учитывались также факторы, которые могут повысить вероятность заражения COVID-19, например, возраст, индекс массы тела, наличие хронических заболеваний, сахарного диабета.

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Оказалось, что реже всего коронавирусом заболевают носители первой группы крови, у них на 9-18% меньше шансов подхватить вирус, чем у остальных. Особенную стойкость демонстрируют люди с положительным резус-фактором.

На втором месте обладатели второй группы крови, далее идут носители третьей группы крови, а чаще всего заражались люди с четвертой группой крови. 

Напомним,

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