Как повысить уровень эндорфина в крови: ТОП-4 способа
Эндорфин - гормон счастья и радости, заполучить который мечтает практически каждый.
Секс
Интимная связь - наиболее сильный и действенный способ получить быстро оргазм. Внимание: важно именно дойти до этой стадии. В противном случае все остальные попытки будут тщетными, а уровень эндорфинов в крови не поднимется.
Спорт
Диета
Да-да, и диета может приносить счастье и радость. Все дело в том, что мы едим. К примеру, такие продукты, как бананы, апельсины, яйца, имбирь, болгарский перец, финики, помидоры, морепродукты способны повысить гормон эндорфин до необходимой стадии, когда на душе становится действительно хорошо.
Медитация
Медитация - один из весьма рабочих способов расслабиться и найти гармонию с собой. Повысить гормон радости можно только при условии активной работы со своей головой и эмоциями. Медитация - проверенный источник нахождения спокойствия и умиротворения. Оно в свою очередь повышает другие гормоны - эндорфин и тестостерон.
Напомним,