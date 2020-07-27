Как повысить уровень эндорфина в крови: ТОП-4 способа

Эндорфин - гормон счастья и радости, заполучить который мечтает практически каждый.

Секс

Предлагаем просто сейчас узнать, где искать гормон счастья и почему не только еда может нам подарить чувство удовлетворения.

Интимная связь - наиболее сильный и действенный способ получить быстро оргазм. Внимание: важно именно дойти до этой стадии. В противном случае все остальные попытки будут тщетными, а уровень эндорфинов в крови не поднимется.

Спорт

Диета

Наиболее эффективными видами спорта в этом вопросе являются бег, ходьба, плавание, а также теннис. Важно соблюдать интенсивность нагрузки и продолжать ее более получаса. Если вы долго будете тренироваться, организм начнет выделять адреналин, а также усилит боль в мышцах. Из-за этого выработаются эндорфины - лекарство от болей в мышцах.

Да-да, и диета может приносить счастье и радость. Все дело в том, что мы едим. К примеру, такие продукты, как бананы, апельсины, яйца, имбирь, болгарский перец, финики, помидоры, морепродукты способны повысить гормон эндорфин до необходимой стадии, когда на душе становится действительно хорошо.

Медитация

Медитация - один из весьма рабочих способов расслабиться и найти гармонию с собой. Повысить гормон радости можно только при условии активной работы со своей головой и эмоциями. Медитация - проверенный источник нахождения спокойствия и умиротворения. Оно в свою очередь повышает другие гормоны - эндорфин и тестостерон.

Напомним,