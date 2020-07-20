Как избежать раздражения после бритья подмышек: эффективные советы

Бритье подмышек - весьма коварное дело, поскольку чаще всего после этого процесса мы обнаруживаем раздражение в легкой либо не очень степени.

Качественно подготовьте кожу

Чем оно опасно? Раздражение может послужить отличным подспорьем для образования других, более серьезных проблемы . К примеру, регулярное раздражение на коже после бритья подмышек может провоцировать расширение лимфоузлов. А следовательно, влечь за собой более глобальные вопросы для решения. Предлагаем узнать, как правильно проводить эту процедуру, чтобы избежать всех рисков.

Прежде всего брить подмышки необходимо именно во время принятия душа. Это поможет смягчить и увлажнить волосы перед бритьем. Если же у вас ограниченное количество времени, воспользуйтесь влажным полотенцем. Приложите его на несколько минут к зоне бриться, а затем начните ее брить.

Используйте гель

Акцент на чистоте

Забудьте о сухом бритье. Именно оно в первую очередь вредит вашим подмышкам и вызывает раздражение. Лучше уделить несколько минут нанесению геля, чтобы избежать покраснений на коже.

Брить подмышек отмечается усиленным контролем за чистотой бритвы. Если же она у вас грязная, вы можете спровоцировать не только раздражение, но и воспаление лимфоузлов. Лучше выбирайте бритву с несколькими лезвиями, защитной полоской и плавающей головкой.

Важное правило

Во время бритья необходимо перемещать бритву по росту волос. Это поможет избежать повреждений кожи. Если у вас не самая чувствительная кожа, можете после завершения бритья убрать недостающие волоски, двигаясь по росту волос.

Напомним,