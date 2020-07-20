Как избежать раздражения после бритья подмышек: эффективные советы
Бритье подмышек - весьма коварное дело, поскольку чаще всего после этого процесса мы обнаруживаем раздражение в легкой либо не очень степени.
Качественно подготовьте кожу
Прежде всего брить подмышки необходимо именно во время принятия душа. Это поможет смягчить и увлажнить волосы перед бритьем. Если же у вас ограниченное количество времени, воспользуйтесь влажным полотенцем. Приложите его на несколько минут к зоне бриться, а затем начните ее брить.
Используйте гель
Акцент на чистоте
Брить подмышек отмечается усиленным контролем за чистотой бритвы. Если же она у вас грязная, вы можете спровоцировать не только раздражение, но и воспаление лимфоузлов. Лучше выбирайте бритву с несколькими лезвиями, защитной полоской и плавающей головкой.
Важное правило
Во время бритья необходимо перемещать бритву по росту волос. Это поможет избежать повреждений кожи. Если у вас не самая чувствительная кожа, можете после завершения бритья убрать недостающие волоски, двигаясь по росту волос.
Напомним,